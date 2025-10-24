október 24., péntek

Őszi varázslat a bakonyi Gyilkos-tónál

A Bakony szívében, Bakonybéltől nem messze, az erdők mélyén rejtőzik egy igazi gyöngyszem: a Hubertlaki-tó, vagy ahogy sokan ismerik, a bakonyi Gyilkos-tó. Ősszel, amikor a fák lombjai aranyba és vörösbe öltöznek, a tó környéke mesébe illő látványt nyújt – mintha az idő is megállna egy pillanatra, hogy gyönyörködjön a természet festette tájban.

Haraszti Gábor

A mesterségesen létrehozott bakonyi Gyilkos-tó az 1900-as évek elején eredetileg vaditatónak készült. Az erdőbirtokos Eszterházy gróf birtokához tartozott, és a közeli Hubertlaki vadászkastély kiszolgálására építették.

Bakonyi Gyilkos-tó – A Hubertlaki-tó őszi varázsa
Őszi színekbe öltöznek a bakonyi Gyilkos-tó fái
Fotó: Haraszti Gábor

A bakonyi Gyilkos-tó minden évszakban szemet kápráztató

A kastély az idők során sajnos tűzvész áldozata lett, helyére azonban az erdőgazdaság által üzemeltetett kulcsos vadászház került, amely ma is kedvelt pihenőhely a természet szerelmesei számára.

A víztükörből különös hangulatot árasztó elkorhadt facsonkok emelkednek ki
Fotó: Haraszti Gábor

A tó elnevezése a híres erdélyi Gyilkos-tóra utal: a víztükörből itt is különös hangulatot árasztó elkorhadt facsonkok emelkednek ki, melyek egyedi látványt kölcsönöznek a helynek. A tó kristálytiszta vizében gőték és más ritka kétéltűek találnak menedéket, így a bakonyi Gyilkos-tó nemcsak esztétikai, hanem természeti értékei miatt is különleges. Tavasszal, a békanász idején hangos brekegő dallamok törik meg a környék csendjét.

Bár úszni és csónakázni tilos, a tó környéke tökéletes hely a kirándulásra és pihenésre. A part mentén elhelyezett padok és tűzrakó helyek remek lehetőséget kínálnak egy kellemes piknikre vagy szalonnasütésre, miközben a tó tükrében gyönyörködhetünk.

Ha ősszel a Bakonyban járunk, érdemes letérni a megszokott útvonalakról, és ellátogatni ide – a bakonyi Gyilkos-tó nemcsak a természetjárók, hanem a fotósok és a nyugalomra vágyók kedvelt úti célja is. A csend, a színek és a víz tükörsima nyugalma garantáltan felejthetetlen élményt nyújt minden látogatónak.

A tó környéke tökéletes hely a kirándulásra és pihenésre
Fotó: Haraszti Gábor

 

