4 órája
Őszi varázslat a bakonyi Gyilkos-tónál
A Bakony szívében, Bakonybéltől nem messze, az erdők mélyén rejtőzik egy igazi gyöngyszem: a Hubertlaki-tó, vagy ahogy sokan ismerik, a bakonyi Gyilkos-tó. Ősszel, amikor a fák lombjai aranyba és vörösbe öltöznek, a tó környéke mesébe illő látványt nyújt – mintha az idő is megállna egy pillanatra, hogy gyönyörködjön a természet festette tájban.
A mesterségesen létrehozott bakonyi Gyilkos-tó az 1900-as évek elején eredetileg vaditatónak készült. Az erdőbirtokos Eszterházy gróf birtokához tartozott, és a közeli Hubertlaki vadászkastély kiszolgálására építették.
A bakonyi Gyilkos-tó minden évszakban szemet kápráztató
A kastély az idők során sajnos tűzvész áldozata lett, helyére azonban az erdőgazdaság által üzemeltetett kulcsos vadászház került, amely ma is kedvelt pihenőhely a természet szerelmesei számára.
A tó elnevezése a híres erdélyi Gyilkos-tóra utal: a víztükörből itt is különös hangulatot árasztó elkorhadt facsonkok emelkednek ki, melyek egyedi látványt kölcsönöznek a helynek. A tó kristálytiszta vizében gőték és más ritka kétéltűek találnak menedéket, így a bakonyi Gyilkos-tó nemcsak esztétikai, hanem természeti értékei miatt is különleges. Tavasszal, a békanász idején hangos brekegő dallamok törik meg a környék csendjét.
Bár úszni és csónakázni tilos, a tó környéke tökéletes hely a kirándulásra és pihenésre. A part mentén elhelyezett padok és tűzrakó helyek remek lehetőséget kínálnak egy kellemes piknikre vagy szalonnasütésre, miközben a tó tükrében gyönyörködhetünk.
Ha ősszel a Bakonyban járunk, érdemes letérni a megszokott útvonalakról, és ellátogatni ide – a bakonyi Gyilkos-tó nemcsak a természetjárók, hanem a fotósok és a nyugalomra vágyók kedvelt úti célja is. A csend, a színek és a víz tükörsima nyugalma garantáltan felejthetetlen élményt nyújt minden látogatónak.