Helytörténet

20 perce

Újabb fordulat a bakonyi harangszó rejtélyében – Az asszonyoknak kongattak?

Az asszonyoknak kongattak? A 11 órás, a szokásostól eltérő bakonyi harangszó rejtélye a határban dolgozók feladataival és a karóra hiányával függ össze? A helytörténeti kutatás újabb fordulatot vehet.

Rimányi Zita

Megfejtették a különös bakonyi harangszó rejtélyét. Megtudhattuk, miért 11 órakor szólt, még a déli harangszó előtt. Erről nemrégiben írtunk és cikkünk nyomán megkereste szerkesztőségünket egy idős olvasónk, hogy elmondja, amit a nagymamájától hallott.

Bakonyi harangszó rejtélye után nyomozott a helytörténeti kutató. Képünkön a bakonypéterdi templom látható.
Bakonyi harangszó rejtélye után nyomozott a helytörténeti kutató. Képünkön a bakonypéterdi templom látható. 
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Bakonyi harangszó – A rejtély újabb megfejtése

A legtöbb faluban déli 12 órakor hallható, mindenki tudja is, miről van szó. A Bakony két falujában azonban 11 órakor kongatták meg a harangot még a közelmúltban is. Eddig csak sejtették, miért, most egy helytörténeti kutatás felfedte a titkot. 

A 11 órás bakonyi harangszó eredetéről tette közzé friss felfedezését Wágenhoffer Gergely helytörténeti kutató, aki Bakonyszücs és Bakonypéterd múltja kapcsán is komoly kutatásokat végzett, sőt, a sváb ősök által gondozott gyümölcsfák, fafajták megmentését is kezdeményezte már. Most a péterdi és a romándi, a szokásostól eltérő időpontban megszólaló templomharangról írt.

Az derült ki egy tanítójelölt régi feljegyzéséből ugyanis, hogy a két bakonyi faluban egykor mindennap tizenegykor harangoztak, és ekkor Szent Vendel és Flórián tiszteletére mindenki elmondott egy Miatyánkot. Ez a szokás onnan ered, hogy egyszer állatvész pusztított a községben, és akkor tett ilyen fogadalmat a nép.

  • Szent Vendel a pásztorok, a juhászok és az állattartók védőszentje, 
  • Szent Flórián pedig a tűzoltóké. Elképzelhető, hogy az elhullott, beteg állatokat el kellett égetni.

Romándi nagymama emlékei

A helytörténeti kutatás fejleménye kapcsán veszprémi, nyolcvanon túli olvasónk elmondta, mit hallott korábban a Romándon élt nagymamájától.

Szerinte az a megfejtése a rejtélynek, a 11 órás kongatásnak, hogy a határban kint dolgozó nők ilyenkor indultak haza ebédet készíteni.

A részletek kapcsán arról beszélt olvasónk, hogy nagyszülei gazdálkodtak, se karóra nem volt nálunk, se toronyórát nem figyelhettek, mert az csak nagyobb templomokon volt, ezért volt szükség a korai bakonyi harangszóra. 

Tudjuk azt is, hogy egykor a határban dolgozó férfiaknak a gyerekekkel küldték ki az ebédet, ők is 11 óra körül indultak el, hogy délre legyen ennivalójuk szüleiknek.

A régiek tudják a régi szokásokat

– szögezte le olvasónk és hozzátette:

most nincs olyan harangszó, ami a határban hallatszik és szükség lenne rá, a modern gépek zaja mellett nem is hallanák a mezőgazdaságban dolgozók.

 

