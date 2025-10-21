20 perce
Újabb fordulat a bakonyi harangszó rejtélyében – Az asszonyoknak kongattak?
Az asszonyoknak kongattak? A 11 órás, a szokásostól eltérő bakonyi harangszó rejtélye a határban dolgozók feladataival és a karóra hiányával függ össze? A helytörténeti kutatás újabb fordulatot vehet.
Megfejtették a különös bakonyi harangszó rejtélyét. Megtudhattuk, miért 11 órakor szólt, még a déli harangszó előtt. Erről nemrégiben írtunk és cikkünk nyomán megkereste szerkesztőségünket egy idős olvasónk, hogy elmondja, amit a nagymamájától hallott.
Bakonyi harangszó – A rejtély újabb megfejtése
A legtöbb faluban déli 12 órakor hallható, mindenki tudja is, miről van szó. A Bakony két falujában azonban 11 órakor kongatták meg a harangot még a közelmúltban is. Eddig csak sejtették, miért, most egy helytörténeti kutatás felfedte a titkot.
A 11 órás bakonyi harangszó eredetéről tette közzé friss felfedezését Wágenhoffer Gergely helytörténeti kutató, aki Bakonyszücs és Bakonypéterd múltja kapcsán is komoly kutatásokat végzett, sőt, a sváb ősök által gondozott gyümölcsfák, fafajták megmentését is kezdeményezte már. Most a péterdi és a romándi, a szokásostól eltérő időpontban megszólaló templomharangról írt.
Az derült ki egy tanítójelölt régi feljegyzéséből ugyanis, hogy a két bakonyi faluban egykor mindennap tizenegykor harangoztak, és ekkor Szent Vendel és Flórián tiszteletére mindenki elmondott egy Miatyánkot. Ez a szokás onnan ered, hogy egyszer állatvész pusztított a községben, és akkor tett ilyen fogadalmat a nép.
- Szent Vendel a pásztorok, a juhászok és az állattartók védőszentje,
- Szent Flórián pedig a tűzoltóké. Elképzelhető, hogy az elhullott, beteg állatokat el kellett égetni.
Romándi nagymama emlékei
A helytörténeti kutatás fejleménye kapcsán veszprémi, nyolcvanon túli olvasónk elmondta, mit hallott korábban a Romándon élt nagymamájától.
Szerinte az a megfejtése a rejtélynek, a 11 órás kongatásnak, hogy a határban kint dolgozó nők ilyenkor indultak haza ebédet készíteni.
A részletek kapcsán arról beszélt olvasónk, hogy nagyszülei gazdálkodtak, se karóra nem volt nálunk, se toronyórát nem figyelhettek, mert az csak nagyobb templomokon volt, ezért volt szükség a korai bakonyi harangszóra.
Tudjuk azt is, hogy egykor a határban dolgozó férfiaknak a gyerekekkel küldték ki az ebédet, ők is 11 óra körül indultak el, hogy délre legyen ennivalójuk szüleiknek.
A régiek tudják a régi szokásokat
– szögezte le olvasónk és hozzátette:
most nincs olyan harangszó, ami a határban hallatszik és szükség lenne rá, a modern gépek zaja mellett nem is hallanák a mezőgazdaságban dolgozók.
