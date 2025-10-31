Ha ezt megtudja, bakancsot húz és rohan a Bakonyba +fotók

A bakonyi kirándulások mindig a nyugalom erejével töltik fel az erdők sétaútjain elindulókat. Az ősz azonban egy olyan pluszt ad hozzá ehhez, ami kihagyhatatlan. Akkor válik csak teljessé kép, amit érdemes magunkban megőrizni a Magas-Bakonyról, ha a levelek virágokat megszégyenítő színpompájában is elmerülünk legalább egyszer. Olvasónk, Mészöly János ezt már többször megtette és most a Zirc-Kardosrét melletti erdőkről, hegyekről küldött fotókat.

Bakonyi kirándulások – Pár percnyi sétára Zirc központjától már ilyen színekben gyönyörködhet.

Forrás: olvasó, Mészöly János

Bakonyi kirándulások a patakok forrásvidékén

Mészöly János gyakorlott túrázó. A természet szépsége miatt Veszprém vármegye tájaiba beleszeretett a fizikatanár és a Bakonyban már minden zugot bejárt. Őszi hétvégi kirándulás célpontjaként ő is ajánlja Zirc határában a Kardosrét melletti túraútvonalakat. Ha fotóit meglátják, jó eséllyel sietve bakancsot húznak és rohannak a Bakonyba. Divattervezők, művészek is lopják ezt a bakonyi csodát, a színorgiát.

Zirc-Kardosrétnél az ősz ilyen színpalettát használ.

Forrás: olvasó, Mészöly János

A Cuha a forrásvidékén túrázunk, ha errefelé járunk, ezen a részen nem száradt ki, csörgedezik most is a Cuha. A bakonyi látnivalók közt pedig ősszel a falevelek színei vezetnek.

A Cuha völgyében Zirc közelében a természet feltölt és elkápráztat.

Forrás: olvasó, Mészöly János

A legjobb lelőhelyeket már elárultuk a gombaszedőknek nemrégiben, de azt itt is megírhatjuk, hogy e céllal is érdemes Zircről a Cuha mentén sétára indulni észak felé. Egészen a Porva-Csesznek vasútállomásig elmehetünk, a retróbüfé környékén is pirosan, sárgán világítanak az erdők az elszáradó falevelek miatt.