Ha ezt megtudja, bakancsot húz és rohan a Bakonyba (helyszíni fotók)
Divattervezők, művészek is lopják ezt a bakonyi csodát, ha megtudja, hova kell mennie érte, rögtön előkapja a bakancsát. A bakonyi kirándulások őszi legjei közül mutatunk egyet, amelyet a természet ecsetje most páratlan színekbe öltöztetett.
A bakonyi kirándulások mindig a nyugalom erejével töltik fel az erdők sétaútjain elindulókat. Az ősz azonban egy olyan pluszt ad hozzá ehhez, ami kihagyhatatlan. Akkor válik csak teljessé kép, amit érdemes magunkban megőrizni a Magas-Bakonyról, ha a levelek virágokat megszégyenítő színpompájában is elmerülünk legalább egyszer. Olvasónk, Mészöly János ezt már többször megtette és most a Zirc-Kardosrét melletti erdőkről, hegyekről küldött fotókat.
Bakonyi kirándulások a patakok forrásvidékén
Mészöly János gyakorlott túrázó. A természet szépsége miatt Veszprém vármegye tájaiba beleszeretett a fizikatanár és a Bakonyban már minden zugot bejárt. Őszi hétvégi kirándulás célpontjaként ő is ajánlja Zirc határában a Kardosrét melletti túraútvonalakat. Ha fotóit meglátják, jó eséllyel sietve bakancsot húznak és rohannak a Bakonyba. Divattervezők, művészek is lopják ezt a bakonyi csodát, a színorgiát.
A Cuha a forrásvidékén túrázunk, ha errefelé járunk, ezen a részen nem száradt ki, csörgedezik most is a Cuha. A bakonyi látnivalók közt pedig ősszel a falevelek színei vezetnek.
A legjobb lelőhelyeket már elárultuk a gombaszedőknek nemrégiben, de azt itt is megírhatjuk, hogy e céllal is érdemes Zircről a Cuha mentén sétára indulni észak felé. Egészen a Porva-Csesznek vasútállomásig elmehetünk, a retróbüfé környékén is pirosan, sárgán világítanak az erdők az elszáradó falevelek miatt.
