Új fesztiválnak örülhet az ország, a Bakonyban már nekiláttak a szervezésnek

Patakmalom-rekorder falu Pápateszér, ahol a vízikerekek foroghatnak tovább. Egykor huszonöt patakmalom működött a községben, három éren, egymáshoz közel. Ebből a különleges típusból ennyi nem volt más hazai településen és ezért nem rejtély a teszérieknek a vízimalom működése. A helyiek ma is őrzik a hagyományokat, molnár őseik örökségét, ezért is működtetik a Pápateszéri Molnár Céh Egyesületet. Most különleges bakonyi malomfesztivál van alakulóban.

A vízimalom működése mérnöki lelemény és lenyűgöző látványt nyújt. Az egykori molnárcsalád mai leszármazottai építették fel és rendezték be újra Pápateszéren a Bögi-malmot. Különleges bakonyi malomfesztivál van tervben

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az egyesület tagja Völfinger Béla pápateszéri polgármester is, tőle tudjuk, hogy a település elkezdett megszervezni egy országos malomfesztivált, amit jövőre tartanának meg, németországi példa alapján. Több malomtulajdonossal már egyeztettek erről, és szívesen fogadja továbbiak jelentkezését. Kapolcsról, a Balaton-felvidékről is csatlakoznak települések a bakonyaljai falu kezdeményezéséhez.

Vízimalom működése, szélmalom lapátjainak forgása

A szászországi malomszövetség meghívásának köszönhetően Németországban a helyszínen néztek meg egy országos malomfesztivált a pápateszériek. Ott ez már régóta bevált gyakorlat, amit Ausztriára is kiterjesztették. Több száz malom vesz részt benne.