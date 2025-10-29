október 29., szerda

Patakmalmok rekordere

Új fesztiválnak örülhet az ország, a Bakonyban már nekiláttak a szervezésnek

A malmok falujának nevezhetjük a Kisalföld és a Bakony találkozásánál található bájos bakonyi falut, Pápateszért. Vízimalom működése itt a többség számára nem rejtély, őseik hagyományaira alapozva azonban most igazán nagyot álmodtak a molnárcéh tagjai. Szövetségeseket is keresnek hozzá, malmos településeket.

Rimányi Zita

Patakmalom-rekorder falu Pápateszér, ahol a vízikerekek foroghatnak tovább. Egykor huszonöt patakmalom működött a községben, három éren, egymáshoz közel. Ebből a különleges típusból ennyi nem volt más hazai településen és ezért nem rejtély a teszérieknek a vízimalom működése. A helyiek ma is őrzik a hagyományokat, molnár őseik örökségét, ezért is működtetik a Pápateszéri Molnár Céh Egyesületet. Most különleges bakonyi malomfesztivál van alakulóban.

A vízimalom működése mérnöki lelemény és lenyűgöző látványt nyújt. Az egykori molnárcsalád mai leszármazottai építették fel és rendezték be újra Pápateszéren a Bögi-malmot. Különleges bakonyi malomfesztivál készül
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az egyesület tagja Völfinger Béla pápateszéri polgármester is, tőle tudjuk, hogy a település elkezdett megszervezni egy országos malomfesztivált, amit jövőre tartanának meg, németországi példa alapján. Több malomtulajdonossal már egyeztettek erről, és szívesen fogadja továbbiak jelentkezését. Kapolcsról, a Balaton-felvidékről is csatlakoznak települések a bakonyaljai falu kezdeményezéséhez.

Vízimalom működése, szélmalom lapátjainak forgása

A szászországi malomszövetség meghívásának köszönhetően Németországban a helyszínen néztek meg egy országos malomfesztivált a pápateszériek. Ott ez már régóta bevált gyakorlat, amit Ausztriára is kiterjesztették. Több száz malom vesz részt benne.

Tulajdonképpen arról van szó, hogy az ország malmai egyszerre tartanak nyílt napot, és persze ahhoz kapcsolódóan a települések számos szakmai, szórakoztató programot rendezhetnek, amelyek vonzzák az érdeklődőket. Komoly turistavonzó esemény lehet ez hazánkban is, erdélyi, felvidéki malmok is csatlakozhatnak hozzá.  

Magyarországi malomnapot terveznek

A magyarországi malomnap során a németországi bevált gyakorlat tapasztalatait, elemeit vennék át. Szeretnék a figyelmet ezekre a különleges szerkezetekre, a malmokra. A szaktárcával is szeretnének erről egyeztetni. Azt pedig tudni kell, hogy a Pápateszéri Patakmalom Fesztivált eddig is évről évre megrendezte az önkormányzat.

Vízimalom működése – A mosógépek ősei

A hagyományos malom mérnöki lelemény és lenyűgöző látványt nyújt. Nosztalgiát ébreszt egy átláthatóbb, kétkezi munkát igénylő technológia, természetközelibb, lassabb tempójú élet iránt, ugyanakkor formáikat, kerekeiket, lapátjaikat csodáljuk. Őseink ezekkel őrölték a mindennapi betevő alapanyagát. 

Balázs György néprajzkutató, a molinológia, azaz a malomkutatás tudományának egyik hazai képviselője beszélt róluk a malmokról, mosógépek őseiről lapunknak, a Veszprém vármegyeiekről is.

Különleges bakonyi malomfesztivál van tervben: Pápateszér otthont adhat a nemzetközi molinológiai konferenciának

Nemzetközi Molinológiai Társaság küldöttsége járt nemrégiben Pápateszéren, miután Ráckevén búvárrégész tartott 

  • az észt, 
  • a holland, 
  • a romániai 

szakembereknek tájékoztatást a hajómalmokról. Skanzenekből érkezett múzeumi szakemberek is a csapat tagjai voltak és arról is szó esett, hogy a szervezet a következő konferenciáját Pápateszéren tarthatja.

Mit csinál a molnár? És a leszármazottai?

Az önkormányzat azt is tervezi Pápateszéren, hogy felújítja az egyik helyi, a tulajdonában lévő patakmalmot. Közösségi színtérré alakítanák és öt helyi malom között összekötő utat alakítanának ki.

Turisztikai konzorcium is foglalkozhat a Bakonyban a malomépületekkel, ezekre alapozva is növelhető a térség vonzereje, hiszen Veszprémben is több vízimalom működött egykor és máig a csodájára járnak az emberek a nemrégiben felújított tési szélmalmoknak. Két szélmalom még áll a Tési-fennsíkon, a híres hatlaposok, favitorlásak és kör alaprajzúak. Jó adottságot jelent ez is a bakonyi a települések vonzóbbá tételéhez.

 

