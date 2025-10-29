1 órája
Új fesztiválnak örülhet az ország, a Bakonyban már nekiláttak a szervezésnek
A malmok falujának nevezhetjük a Kisalföld és a Bakony találkozásánál található bájos bakonyi falut, Pápateszért. Vízimalom működése itt a többség számára nem rejtély, őseik hagyományaira alapozva azonban most igazán nagyot álmodtak a molnárcéh tagjai. Szövetségeseket is keresnek hozzá, malmos településeket.
Patakmalom-rekorder falu Pápateszér, ahol a vízikerekek foroghatnak tovább. Egykor huszonöt patakmalom működött a községben, három éren, egymáshoz közel. Ebből a különleges típusból ennyi nem volt más hazai településen és ezért nem rejtély a teszérieknek a vízimalom működése. A helyiek ma is őrzik a hagyományokat, molnár őseik örökségét, ezért is működtetik a Pápateszéri Molnár Céh Egyesületet. Most különleges bakonyi malomfesztivál van alakulóban.
Az egyesület tagja Völfinger Béla pápateszéri polgármester is, tőle tudjuk, hogy a település elkezdett megszervezni egy országos malomfesztivált, amit jövőre tartanának meg, németországi példa alapján. Több malomtulajdonossal már egyeztettek erről, és szívesen fogadja továbbiak jelentkezését. Kapolcsról, a Balaton-felvidékről is csatlakoznak települések a bakonyaljai falu kezdeményezéséhez.
Vízimalom működése, szélmalom lapátjainak forgása
A szászországi malomszövetség meghívásának köszönhetően Németországban a helyszínen néztek meg egy országos malomfesztivált a pápateszériek. Ott ez már régóta bevált gyakorlat, amit Ausztriára is kiterjesztették. Több száz malom vesz részt benne.
Pápateszér, ahol a vízikerekek foroghatnak tovább
Tulajdonképpen arról van szó, hogy az ország malmai egyszerre tartanak nyílt napot, és persze ahhoz kapcsolódóan a települések számos szakmai, szórakoztató programot rendezhetnek, amelyek vonzzák az érdeklődőket. Komoly turistavonzó esemény lehet ez hazánkban is, erdélyi, felvidéki malmok is csatlakozhatnak hozzá.
Magyarországi malomnapot terveznek
A magyarországi malomnap során a németországi bevált gyakorlat tapasztalatait, elemeit vennék át. Szeretnék a figyelmet ezekre a különleges szerkezetekre, a malmokra. A szaktárcával is szeretnének erről egyeztetni. Azt pedig tudni kell, hogy a Pápateszéri Patakmalom Fesztivált eddig is évről évre megrendezte az önkormányzat.
Vízimalom működése – A mosógépek ősei
A hagyományos malom mérnöki lelemény és lenyűgöző látványt nyújt. Nosztalgiát ébreszt egy átláthatóbb, kétkezi munkát igénylő technológia, természetközelibb, lassabb tempójú élet iránt, ugyanakkor formáikat, kerekeiket, lapátjaikat csodáljuk. Őseink ezekkel őrölték a mindennapi betevő alapanyagát.
Balázs György néprajzkutató, a molinológia, azaz a malomkutatás tudományának egyik hazai képviselője beszélt róluk a malmokról, mosógépek őseiről lapunknak, a Veszprém vármegyeiekről is.
Különleges bakonyi malomfesztivál van tervben: Pápateszér otthont adhat a nemzetközi molinológiai konferenciának
Nemzetközi Molinológiai Társaság küldöttsége járt nemrégiben Pápateszéren, miután Ráckevén búvárrégész tartott
- az észt,
- a holland,
- a romániai
szakembereknek tájékoztatást a hajómalmokról. Skanzenekből érkezett múzeumi szakemberek is a csapat tagjai voltak és arról is szó esett, hogy a szervezet a következő konferenciáját Pápateszéren tarthatja.
Mit csinál a molnár? És a leszármazottai?
Az önkormányzat azt is tervezi Pápateszéren, hogy felújítja az egyik helyi, a tulajdonában lévő patakmalmot. Közösségi színtérré alakítanák és öt helyi malom között összekötő utat alakítanának ki.
Turisztikai konzorcium is foglalkozhat a Bakonyban a malomépületekkel, ezekre alapozva is növelhető a térség vonzereje, hiszen Veszprémben is több vízimalom működött egykor és máig a csodájára járnak az emberek a nemrégiben felújított tési szélmalmoknak. Két szélmalom még áll a Tési-fennsíkon, a híres hatlaposok, favitorlásak és kör alaprajzúak. Jó adottságot jelent ez is a bakonyi a települések vonzóbbá tételéhez.
