Bácskában a csodájára járnak, a Bakonyban könnyen gyönyörködhetünk benne

Az Észak-Bácskában igen ritka orchidea, az őszi füzértekercs egy példányát találta meg egy botanikus októberben. A Baja melletti elhagyott homokbányában lelt rá. A Kiskunsági Nemzeti Park tájékoztatása szerint a környéken utoljára 1957-ben észlelték a fajt. Erről a National Geographic írt, és így kiderült, milyen szerencsések vagyunk mi, Veszprém vármegyében élők ebből a szempontból, ugyanis a Bakonyban gyakran látható. Mutatjuk, mit érdemes tudni róla, a füzértekercsről és a többi bakonyi orchideafajról, és hova menjünk, ha látni szeretnénk példányait.

Bakonyi orchidea, a csigalépcsős csoda

Az őszi füzértekercs egy kristálycukorral hintett, csigalépcsős csoda a legelőkön, neki köszönhető, hogy ősszel is láthatunk a Bakonyban virágzó orchideát.

Sinigla Mónika botanikus tavaly külön felhívta rá a figyelmet a Bakonyi Természettudományi Múzeum oldalán.

Termete nem hivalkodó, nehezen észrevehető orchidea, mindössze 10-15 centiméter magasra nyújtózik.

A füzérvirágzatot alkotó virágai, akár harmincan is, egymást követő sorban ülnek, spirálisan nyílnak.

Az apró mirigyszőrök látszatra kristálycukorral hintett, szürkészöld küllemmel ajándékozzák meg viselőjét.

Védett növény, a természetvédelmi értéke tízezer forint.

Zircen, a természettudományi múzeumban sok hasonló szépség megtekinthető, és a bakonyi legelőkön is érdemes az apró csodákat felfedezni hétvégi kirándulás során. A jelenlegi esős időt követően gombaszedésre is nagyobb eséllyel indulhatunk el, de a gombát csak akkor szabad elfogyasztani, ha gombaszakellenőr egyesével átnézte mindet.

Bakonyi orchidea, tavasszal és ősszel is

Az őszi füzértekercs a légkésőbb nyíló hazai orchidea. Tavasszal például bíboros kosbort láthatunk a Bakonyban, akár Szarvaskúton és Veszprémnél a Csatár-hegyen.