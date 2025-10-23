Cuha, Gaja, Gerence – Durva kiszáradás? Hol csörgedeztek bakonyi patakok? (képgaléria)

Az igaz, hogy az időjárás nem kedvezett mostanában a bakonyi patakoknak, amelyek völgyeit, szurdokait, sőt patakmedreit is szívesen bejárják a túrázók. A Cuha, a Gaja és a Gerence is a Bakony fővárosának nevezett Zirc közelében ered, azaz hazánk legmagasabban fekvő városának határában, a Magas-Bakonyban.

Bakonyi patakok – Lehet, hogy Vinyénél csontszáraz a meder, de Zircnél bizony csordogál a Cuha. Egy napokban készült fotó is bizonyítja.

Forrás: Csodálatos Bakony, Kurtus János

Bakonyi patakok – Friss helyzetkép a Bakonyból

Kiszáradtak vagy nem száradtak ki a bakonyi patakok? Furcsa, hogy nemcsak nyáron száraz a Cuha-patak medre Vinyénél, hanem októberben is? Kurtus Jánostól kértünk friss információkat, ugyanis a Csodálatos Bakony csoport és weboldal működtetője gyakran túrázik a Magas-Bakonyban.

A Gerence-patakról Bakonybélnél készített képeket a napokban, van víz benne és persze a Gerence völgye ezért is vonzza kirándulókat. A Cuha völgyéről, a Zirc és Porva-Csesznek közötti szakaszról ugyancsak a napokban készült fotókat tudott mutatni. Vízzel együtt.

A Magas-Bakony a patakoktól is szép, a Cuha is Zirc közelében ered.

A Cuha patak vízállása – akkor most mi a helyzet? Vinyénél száraz a meder, ám a forrásvidéken, Zircnél csörgedezik. A Bakony karsztos hegység, a talajba, a kőzet repedéseibe elszivároghat a víz. Persze, ha lenne a csapadék révén kellő utánpótlása, akkor az elszivárgás ellenére a mederben is maradna víz, magyarázta el olvasónk.

Zirc környékét idén ősszel eddig jelentős esőhiány jellemezte, de a Cuha helyzete nem sokkal rosszabb idén ősszel, mint az elmúlt évek során volt ilyenkor. Az viszont látszik, hogy kitolódott a nyárra jellemző száraz időszak, az aszály őszre.

A Gaja és a Gerence

A Gaja-patak és a Gerence esetében ugyanaz a helyzet, mint a Cuhánál, azaz a forrásvidéken mindig van víz és van ingadozás is évszakok szerint, az időjárás hatására. Az, hogy máshol van-e csörgedezés e patakokban, az esőtől függhet.

A Gaja szurdoka is vegyes a képet mutat a Magas-Bakonyban. A Római-fürdő vízesésének csak hűlt helyét láthatjuk most, de Jásd felé szokott víz lenni benne ilyenkor is, és a patak bodajki szakaszán is ezt mutatják olvasónk fotói.

A Gaja-patak bodajki szakaszáról is készített fotókat idén októberben olvasónk.

Épp a kimondottan népszerű túracélpontnak számító Római-fürdő kapcsán kell hangsúlyozni, hogy a kiszáradt patakmedernek is vannak előnyei. Alacsony vízállás, teljes elapadás esetén bele lehet menni a mederbe, onnan lehet megcsodálni a szurdok fölé magasodó sziklafalakat, nem csak a patak partjáról.

Időjárás – Mi várható?

A Magas-Bakonyban a héten még több napon eshet eső és a jövő hét elején is érkezhet csapadék a meteorológiai előrejelzések szerint.