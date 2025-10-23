2 órája
Cuha, Gaja, Gerence – Durva kiszáradás? Hol csörgedeztek bakonyi patakok? (képgaléria)
A patak durva kiszáradását emlegetik a Cuha völgyébe a Kisalföld felől érkezők. A vízállást, a hiányát persze jól látják, de nem ez a teljes igazság a bakonyi patakok helyzete kapcsán. Egyrészt azért, mert sosem voltak állandó vízfolyások, másrészt lehet, hogy a túrázók rossz helyen keresték a csörgedezést, a csobogás kellemes hangját.
Az igaz, hogy az időjárás nem kedvezett mostanában a bakonyi patakoknak, amelyek völgyeit, szurdokait, sőt patakmedreit is szívesen bejárják a túrázók. A Cuha, a Gaja és a Gerence is a Bakony fővárosának nevezett Zirc közelében ered, azaz hazánk legmagasabban fekvő városának határában, a Magas-Bakonyban.
Bakonyi patakok – Friss helyzetkép a Bakonyból
Kiszáradtak vagy nem száradtak ki a bakonyi patakok? Furcsa, hogy nemcsak nyáron száraz a Cuha-patak medre Vinyénél, hanem októberben is? Kurtus Jánostól kértünk friss információkat, ugyanis a Csodálatos Bakony csoport és weboldal működtetője gyakran túrázik a Magas-Bakonyban.
A Gerence-patakról Bakonybélnél készített képeket a napokban, van víz benne és persze a Gerence völgye ezért is vonzza kirándulókat. A Cuha völgyéről, a Zirc és Porva-Csesznek közötti szakaszról ugyancsak a napokban készült fotókat tudott mutatni. Vízzel együtt.
A Cuha patak vízállása – akkor most mi a helyzet? Vinyénél száraz a meder, ám a forrásvidéken, Zircnél csörgedezik. A Bakony karsztos hegység, a talajba, a kőzet repedéseibe elszivároghat a víz. Persze, ha lenne a csapadék révén kellő utánpótlása, akkor az elszivárgás ellenére a mederben is maradna víz, magyarázta el olvasónk.
Zirc környékét idén ősszel eddig jelentős esőhiány jellemezte, de a Cuha helyzete nem sokkal rosszabb idén ősszel, mint az elmúlt évek során volt ilyenkor. Az viszont látszik, hogy kitolódott a nyárra jellemző száraz időszak, az aszály őszre.
A Gaja és a Gerence
A Gaja-patak és a Gerence esetében ugyanaz a helyzet, mint a Cuhánál, azaz a forrásvidéken mindig van víz és van ingadozás is évszakok szerint, az időjárás hatására. Az, hogy máshol van-e csörgedezés e patakokban, az esőtől függhet.
A Gaja szurdoka is vegyes a képet mutat a Magas-Bakonyban. A Római-fürdő vízesésének csak hűlt helyét láthatjuk most, de Jásd felé szokott víz lenni benne ilyenkor is, és a patak bodajki szakaszán is ezt mutatják olvasónk fotói.
Épp a kimondottan népszerű túracélpontnak számító Római-fürdő kapcsán kell hangsúlyozni, hogy a kiszáradt patakmedernek is vannak előnyei. Alacsony vízállás, teljes elapadás esetén bele lehet menni a mederbe, onnan lehet megcsodálni a szurdok fölé magasodó sziklafalakat, nem csak a patak partjáról.
Időjárás – Mi várható?
A Magas-Bakonyban a héten még több napon eshet eső és a jövő hét elején is érkezhet csapadék a meteorológiai előrejelzések szerint.
A Balaton vízszintjének ingadozásáról, az azzal kapcsolatos tévhitekről és a csapadék, az eső hatásáról, illetve hiányáról már írtunk nemrégiben.
Cuha, Gaja, Gerence patakokFotók: Rimányi Zita/Napló
