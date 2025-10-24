október 24., péntek

Bakonyi rongálás

2 órája

Kapott egy esélyt a dudari vandál miután keménykedett a faluközpontban

A község felületén tette közzé a dudari polgármester a fotókat arról, ami felháborítja a faluban lakókat. A bakonyi rongálás elkövetője ráadásul kapott egy esélyt, hogy tettét rendezze. Ez lenne az igazán bátor, menő dolog, nem a keménykedés, az ütés, a rúgás más kárára.

Rimányi Zita

A Zirchez közeli falu központjában, a Coop-bolt közelében lévő buszmegálló oldalát ütötte, rúgta ki valaki a napokban. A bakonyi rongálás a felháborodott helyiek szerint nem előzmények nélküli.

Bakonyi rongálás – A dudari buszmegálló ilyen lett a napokban, a polgármester várja az elkövető jelentkezését.
Forrás: dudari önkormányzat

Bakonyi rongálás – A buszmegálló az áldozat, az önkormányzat a károsult

Csütörtökön tette közzé Dudar felületén a következőket a polgármester, Baumann Csaba két fotót mellékelve közleményéhez. Nyilvánosan szólította meg az elkövetőt, az elkövetőket. Egyelőre csak kér...

Kedves Fiatalok! Reggelre ez fogadott minket a Coop ABC előtti buszmegállóban. Szeretném kérni az elkövetőt, ha ilyen keményet tud ütni, rúgni, akkor ilyen keményen és felelősségteljesen keressen meg. A nagy testvér mindent lát! Ennek elmulasztása feljelentést von maga után.

A polgármester üzenete arra utal, hogy a térfigyelő kamerák felvételei alapján könnyen beazonosíthatók a bakonyi vandálkodás elkövetői és így a rendőrségi feljelentés könnyen eredményre vezethet. Ugyanis legalább meg kellene téríteni az önkormányzat kárát. Tulajdonképpen a falu lakóinak közös vagyona szenvedett kárt. A jóvátételre azonban most hatósági vizsgálat nélkül kapott esélyt az elkövető.  

Fiatalok a buszmegállóban

Hangsúlyoznunk kell, nem tudhatjuk, ebben a konkrét esetben milyen korú volt az elkövető. Ám a dudariak kommentjei szerint már szóltak párszor fiataloknak, hogy ne üssék a buszmegálló oldalát, amit persze nem figyelhetnek folyamatosan. Van olyan helybeli, aki hozzászólása szerint attól tart, legközelebb emberen vezetik le az indulatukat, akik most az esőbeállót szétverték. 

 

