Kapott egy esélyt a dudari vandál miután keménykedett a faluközpontban
A község felületén tette közzé a dudari polgármester a fotókat arról, ami felháborítja a faluban lakókat. A bakonyi rongálás elkövetője ráadásul kapott egy esélyt, hogy tettét rendezze. Ez lenne az igazán bátor, menő dolog, nem a keménykedés, az ütés, a rúgás más kárára.
A Zirchez közeli falu központjában, a Coop-bolt közelében lévő buszmegálló oldalát ütötte, rúgta ki valaki a napokban. A bakonyi rongálás a felháborodott helyiek szerint nem előzmények nélküli.
Bakonyi rongálás – A buszmegálló az áldozat, az önkormányzat a károsult
Csütörtökön tette közzé Dudar felületén a következőket a polgármester, Baumann Csaba két fotót mellékelve közleményéhez. Nyilvánosan szólította meg az elkövetőt, az elkövetőket. Egyelőre csak kér...
Kedves Fiatalok! Reggelre ez fogadott minket a Coop ABC előtti buszmegállóban. Szeretném kérni az elkövetőt, ha ilyen keményet tud ütni, rúgni, akkor ilyen keményen és felelősségteljesen keressen meg. A nagy testvér mindent lát! Ennek elmulasztása feljelentést von maga után.
A polgármester üzenete arra utal, hogy a térfigyelő kamerák felvételei alapján könnyen beazonosíthatók a bakonyi vandálkodás elkövetői és így a rendőrségi feljelentés könnyen eredményre vezethet. Ugyanis legalább meg kellene téríteni az önkormányzat kárát. Tulajdonképpen a falu lakóinak közös vagyona szenvedett kárt. A jóvátételre azonban most hatósági vizsgálat nélkül kapott esélyt az elkövető.
Fiatalok a buszmegállóban
Hangsúlyoznunk kell, nem tudhatjuk, ebben a konkrét esetben milyen korú volt az elkövető. Ám a dudariak kommentjei szerint már szóltak párszor fiataloknak, hogy ne üssék a buszmegálló oldalát, amit persze nem figyelhetnek folyamatosan. Van olyan helybeli, aki hozzászólása szerint attól tart, legközelebb emberen vezetik le az indulatukat, akik most az esőbeállót szétverték.
