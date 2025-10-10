1 órája
Így vélekedik a Bakonykarszt Zrt.-ről a lakosság (galéria)
A Bakonykarszt Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felhasználói elégedettségi felmérésén az elmúlt évek összesítésében a fogyasztók által a legmagasabbra értékelt víziközmű-szolgáltató lett. Ebből az alkalomból V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára megköszönte a Bakonykarszt Zrt. munkáját és az ügyfelek iránti elkötelezettségét.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kétévente Felhasználói Elégedettségi Felmérést tart. A három, különböző részből álló, háromféle módszerrel lefolytatott vizsgálaton elérhető 1000 pontból a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 930-at ért el. A veszprémi szolgáltató ügyfélkiszolgálását évek óta magas színvonalúnak ítélik a fogyasztók. Tavaly második helyezett lett, és az eddigi összes felmérési időszakban a rangsor első három helyezettje közt volt a Bakonykarszt. Ezzel abszolút győztes a vízközmű-szolgáltatók között.
A Bakonykarszt Zrt. abszolút győztes a vízközmű-szolgáltatók között
V. Németh Zsolt beszédében elmondta, hogy a Bakonykarszt Zrt. szerinte egy különleges cég, mivel a műszaki emlékeknek múzeumot állítanak és használják is azt. Szerinte ennek is köze van a szép eredményekhez, amelyek megmutatják, hogy hosszú idő átlagában a Bakonykarszt Zrt. az a cég, amelyik a legnagyobb elégedettséget vívja ki a fogyasztók körében. Úgy érzi, az itt dolgozóknak nagyon erős a szakmai identitása, mert tudják azt, hogy nem egy terméket állítanak elő a sok közül, hanem olyat, ami egy őselem, másrészről pedig a legfontosabb élelmiszer. Az államtitkár szerint azért a víziközmű-szolgáltatással a legelégedettebbek a felhasználók, mivel nem vágnak el minden személyes szálat az ügyféllel. V. Németh Zsolt hangsúlyozta, a legfontosabb az, hogy a lakosság számára egészséges, jó minőségű ivóvizet biztosítsanak.
A Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója, Kugler Gyula a Víziközmű Múzeumban tartott eseményen először az épület múltjáról beszélt, mely 130 évvel ezelőtt kezdődött, a püspöki palota vízellátásának kiépítésekor. 1896-ban a város vízszolgáltatása közcélúként kezdett működni, akkor épült a mostani Víziközmű Múzeum belső tere. 2016-ban avatták fel a múzeumot, mely közösségi munkával jött létre. A vezérigazgató ismertette a Bakonykarszt Zrt. mostani működését, a vezetékek felújítását, illetve a felmérés menetét. A szolgáltatót telefonon keresték meg a fogyasztók a legtöbbször, majd
- személyesen,
- kevesebben online és
- írásban.
A 2024-es felmérésen első helyezést ért el a Zalavíz Zrt., második lett, a Bakonykarszt Zrt. és harmadik helyezett lett a Vasivíz Zrt. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiemelte, hogy a közműszolgáltatók közül a víziközmű-szolgáltatással a legelégedettebbek felhasználók. A négy felmérés alapján a Bakonykarszt Zrt. az egyetlen cég, mely mind a négy felmérési időszakban dobogós helyen végzett.
Varga Tamás, Veszprém alpolgármestere szerint a veszprémiek magukénak érzik a céget és a szolgáltatást. A Bakonykarszt Zrt. 2023-ban állami tulajdonba került, ami miatt sok kritika érte az önkormányzatot. Attól féltek a lakosok, hogy változni fog szolgáltatás minősége és a városnak többé nem lesz beleszólása a működésbe. Az alpolgármester most elmondta, hogy az állam jó gazdája a cégnek, mivel folyamatosan támogatják a fejlesztését, emellett az önkormányzat is kapcsolatban áll a szolgáltatóval, mivel közös céljuk Veszprém természeti kincsének megőrzése és átadása az utókornak.
Így vélekedik a Bakonykarszt Zrt.-ről a lakosságFotók: Nagy Lajos/Napló
A Bakonykarszt Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt.-hez tartozik, melynek vezérigazgatója, Haranghy Csaba beszédében elmondta, hogy számukra fontos, hogy minden leányvállalatuk megtartsa a maga identitását és arculatát. A Nemzeti Vízművek Zrt. 5 éve alakult, az Energiaügyi Minisztérium jogelődje azért hozta létre, hogy létrehozzanak egy közös szakmai felület, ami ezen cégek együttműködését szervezi. A vezérigazgató szerint a Bakonykarszt Zrt. a három legjobb cég között szerepel. Fontosnak tartották a szolgáltató csatlakozását, hogy legyen olyan erős műszaki kultúra, ahonnan a gyakorlatokat a kevésbé fejlettebb cégekhez át tudják örökíteni.