Így vélekedik a Bakonykarszt Zrt.-ről a lakosság (galéria)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kétévente Felhasználói Elégedettségi Felmérést tart. A három, különböző részből álló, háromféle módszerrel lefolytatott vizsgálaton elérhető 1000 pontból a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 930-at ért el. A veszprémi szolgáltató ügyfélkiszolgálását évek óta magas színvonalúnak ítélik a fogyasztók. Tavaly második helyezett lett, és az eddigi összes felmérési időszakban a rangsor első három helyezettje közt volt a Bakonykarszt. Ezzel abszolút győztes a vízközmű-szolgáltatók között.

Kugler Gyula, V. Németh Zsolt, Varga Tamás és Haranghy Csaba a Bakonykarszt Zrt. sikereit ismertették

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Bakonykarszt Zrt. abszolút győztes a vízközmű-szolgáltatók között

V. Németh Zsolt beszédében elmondta, hogy a Bakonykarszt Zrt. szerinte egy különleges cég, mivel a műszaki emlékeknek múzeumot állítanak és használják is azt. Szerinte ennek is köze van a szép eredményekhez, amelyek megmutatják, hogy hosszú idő átlagában a Bakonykarszt Zrt. az a cég, amelyik a legnagyobb elégedettséget vívja ki a fogyasztók körében. Úgy érzi, az itt dolgozóknak nagyon erős a szakmai identitása, mert tudják azt, hogy nem egy terméket állítanak elő a sok közül, hanem olyat, ami egy őselem, másrészről pedig a legfontosabb élelmiszer. Az államtitkár szerint azért a víziközmű-szolgáltatással a legelégedettebbek a felhasználók, mivel nem vágnak el minden személyes szálat az ügyféllel. V. Németh Zsolt hangsúlyozta, a legfontosabb az, hogy a lakosság számára egészséges, jó minőségű ivóvizet biztosítsanak.

A Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója, Kugler Gyula a Víziközmű Múzeumban tartott eseményen először az épület múltjáról beszélt, mely 130 évvel ezelőtt kezdődött, a püspöki palota vízellátásának kiépítésekor. 1896-ban a város vízszolgáltatása közcélúként kezdett működni, akkor épült a mostani Víziközmű Múzeum belső tere. 2016-ban avatták fel a múzeumot, mely közösségi munkával jött létre. A vezérigazgató ismertette a Bakonykarszt Zrt. mostani működését, a vezetékek felújítását, illetve a felmérés menetét. A szolgáltatót telefonon keresték meg a fogyasztók a legtöbbször, majd

személyesen,

kevesebben online és

írásban.

A 2024-es felmérésen első helyezést ért el a Zalavíz Zrt., második lett, a Bakonykarszt Zrt. és harmadik helyezett lett a Vasivíz Zrt. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiemelte, hogy a közműszolgáltatók közül a víziközmű-szolgáltatással a legelégedettebbek felhasználók. A négy felmérés alapján a Bakonykarszt Zrt. az egyetlen cég, mely mind a négy felmérési időszakban dobogós helyen végzett.