Tihanyi kaland

1 órája

Élménydús eBike túra Tihanyban – sütis-kávés megállóval

Címkék#kerékpár#panorámás#Őrtorony-kilátó#Tihanyban#Balaton Bike#Belső-tó#túra

Tihany festői tájai különleges élményt kínálnak a természet kedvelőinek. A Balaton Bike során a résztvevők felfedezhetik a félsziget ismert és rejtett látnivalóit, miközben egy sütis-kávés megálló is várja őket.

Balogh Rebeka

A Balaton Bike minden korosztály számára aktív kikapcsolódást kínál, aki szeretne Tihany híres és kevésbé ismert helyszíneit felfedezni elektromos kerékpáron – írja a balatonbiketour.hu.

A Balaton Bike tour lehetőséget ad az őszi panorámás látnivalók élvezetére és egy kávés-sütis pihenőre a Tihanyi-félszigeten. Fotó: SZABO MIKLOS / Forrás: balatonbiketour.hu
A Balaton Bike útvonala

A túra során a résztvevők érintik a Belső-tavat, az Őrtorony-kilátót, ahol lélegzetelállító panorámában gyönyörködhetnek, erdei utakon tekernek, és ellátogatnak az Apátsághoz és a Visszhanghoz. A program része egy sütis-kávés megálló a panorámás Apátsági Rege Cukrászdában.

A túra elektromos kerékpárral teljesíthető és minden résztvevő online foglalással biztosíthatja helyét. Az alapvető kerékpáros tapasztalattal rendelkező érdeklődők számára a túra biztonságos és élményszerű.

Egyéb információk és regisztrálás a Balaton Bike Tour oldalán találhatóak. 

Ha már pénteken, október 31-én Tihanyban járnak, a Tihanyi Kalandsziget Halloween eseményein is részt vehetnek a látogatók. A program zseblámpás kalandtúrákat, édességgyűjtést és jelmezversenyt kínál, elsősorban családoknak. A résztvevőknek érdemes meleg ruhát és saját zseblámpát vinniük, a legjobb jelmezeseket pedig jutalmak várják.

 

