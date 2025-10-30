Élménydús eBike túra Tihanyban – sütis-kávés megállóval

A Balaton Bike minden korosztály számára aktív kikapcsolódást kínál, aki szeretne Tihany híres és kevésbé ismert helyszíneit felfedezni elektromos kerékpáron – írja a balatonbiketour.hu.

A Balaton Bike tour lehetőséget ad az őszi panorámás látnivalók élvezetére és egy kávés-sütis pihenőre a Tihanyi-félszigeten.

Fotó: SZABO MIKLOS / Forrás: balatonbiketour.hu

A Balaton Bike útvonala

A túra során a résztvevők érintik a Belső-tavat, az Őrtorony-kilátót, ahol lélegzetelállító panorámában gyönyörködhetnek, erdei utakon tekernek, és ellátogatnak az Apátsághoz és a Visszhanghoz. A program része egy sütis-kávés megálló a panorámás Apátsági Rege Cukrászdában.

A túra elektromos kerékpárral teljesíthető és minden résztvevő online foglalással biztosíthatja helyét. Az alapvető kerékpáros tapasztalattal rendelkező érdeklődők számára a túra biztonságos és élményszerű.

Egyéb információk és regisztrálás a Balaton Bike Tour oldalán találhatóak.

Ha már pénteken, október 31-én Tihanyban járnak, a Tihanyi Kalandsziget Halloween eseményein is részt vehetnek a látogatók. A program zseblámpás kalandtúrákat, édességgyűjtést és jelmezversenyt kínál, elsősorban családoknak. A résztvevőknek érdemes meleg ruhát és saját zseblámpát vinniük, a legjobb jelmezeseket pedig jutalmak várják.