Káprázatos fotó az égből, a Balaton éjszakai fényei mesevilágba repítenek

A Balaton szinte az év minden napján tartogat valami különleges látnivalót, sosem mutatja ugyanazt az arcát. Sokan ezért is imádják nemcsak nyaralási célpontként, hanem keresik minden évszakban. Most egy olyan fotót hoztunk a magyar tengerről, amelyet csak nagyon keveseknek adatik meg élőben látni. Egy biztos, a Balaton fényeit éjszaka így még biztosan nem láttad.

A Balaton fényei éjszaka lenyűgözőek a magasból

Forrás: Getty Images

A Balaton fényei éjszaka más világba kalauzolnak

Honnan is látszódhatna legjobban, hogyan is néz ki a Balaton és környéke éjszaka, ha nem az égből. A Balatontúra nevű közösségi oldal osztotta meg azt a káprázatos éjszaki fotót, amin a magyar tenger és az azt körülölelő települések úgy fénylenek, mintha parányi izzó mécsesek lennének. Akárcsak a halottak napján gyertyatengerek fényárában úszó temetők. Természetesen ahhoz, hogy ilyen különleges kép készülhessen, tiszta égboltra is szükség van. Íme a különleges fényáradat az égből.

Kapu Tibor is megmutatta, milyen csodás az űrből a Balaton

Kapu Tibor magyar űrhajós nyáron több mint két hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol az Axiom–4 küldetés tagjaként végzett el fontos kísérleteket. A második magyar űrhajós a missziója során nem csak kísérletezett, hanem számos érdekes videót és fotót mutatott meg a magyaroknak az űrből. Többek között videón csodálhattuk meg azt, hogy néz ki a Balaton a világűrből.