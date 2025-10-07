1 órája
Káprázatos fotó az égből, a Balaton éjszakai fényei mesevilágba repítenek
A magyar tenger nemcsak nappal, hanem éjszaka is különleges látvánnyal kecsegtet. A Balaton fényei éjszaka a levegőből szédítőek, most fotón mutatjuk.
A Balaton szinte az év minden napján tartogat valami különleges látnivalót, sosem mutatja ugyanazt az arcát. Sokan ezért is imádják nemcsak nyaralási célpontként, hanem keresik minden évszakban. Most egy olyan fotót hoztunk a magyar tengerről, amelyet csak nagyon keveseknek adatik meg élőben látni. Egy biztos, a Balaton fényeit éjszaka így még biztosan nem láttad.
A Balaton fényei éjszaka más világba kalauzolnak
Honnan is látszódhatna legjobban, hogyan is néz ki a Balaton és környéke éjszaka, ha nem az égből. A Balatontúra nevű közösségi oldal osztotta meg azt a káprázatos éjszaki fotót, amin a magyar tenger és az azt körülölelő települések úgy fénylenek, mintha parányi izzó mécsesek lennének. Akárcsak a halottak napján gyertyatengerek fényárában úszó temetők. Természetesen ahhoz, hogy ilyen különleges kép készülhessen, tiszta égboltra is szükség van. Íme a különleges fényáradat az égből.
Kapu Tibor is megmutatta, milyen csodás az űrből a Balaton
Kapu Tibor magyar űrhajós nyáron több mint két hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol az Axiom–4 küldetés tagjaként végzett el fontos kísérleteket. A második magyar űrhajós a missziója során nem csak kísérletezett, hanem számos érdekes videót és fotót mutatott meg a magyaroknak az űrből. Többek között videón csodálhattuk meg azt, hogy néz ki a Balaton a világűrből.
Elképesztő videó az űrből: Kapu Tibor megcsodálta a Balatont
Az űrmisszió során a kutatóűrhajós a veszprémi vár felett is elhúzott. De mutatott olyan különleges égi jelenséget is a magyaroknak, amit nagyon ritkán lehet látni: vörös lidércet fotózott az űrből. A vörös lidércek különleges, villanásnyi ideig látható fényjelenségek, amelyek intenzív zivatarok során keletkeznek a magas légkörben.
Fenséges vörös lidérc tűnt fel az égbolton, Kapu Tibor is részese volt
Égi jelenségből a földről figyelve sincs hiány
Október 7-én, azaz ma mindenkinek érdemes lesz az égboltra tekinteni, ugyanis szuperhold lesz megfigyelhető, amennyiben az égbolt tiszta lesz. Az októberi szuperhold ráadásul a Szaturnusz közelségében lesz. Nem ez lesz az utolsó az évben, ugyanis november 5-én és december 5-én is szuperhold ragyog majd felettünk. Legutóbb augusztus végén ragyogott szuperhold, bár akkor a látási viszonyok nem voltak a legmegfelelőbbek, így nem volt annak könnyű dolga, aki szabad szemmel szerette volna megfigyelni.
A szintén ritkán felbukkanó, de annál látványosabb sarki fény az elmúlt hónapokban többször is felragyogott a Balaton felett. Legutóbb május elején ragyogott fel, Balatonfüred felett teljesen vörösre festve az eget.