Füge, bor, jazz – Hétvégén jön a Balaton Fügefeszt

A Balaton Fügefeszt nem csupán a fügéről, hanem a Balaton-régió gasztronómiai és kulturális sokszínűségéről is szól. A rendezvény alapítója, Vincze Péter és csapata második alkalommal szervezi meg az eseményt, hogy bemutassa: a tó környéke nemcsak nyári célpont, hanem egész évben élményt adó desztináció – írja a programturizmus.hu.

A Balaton Fügefeszt a bor, a zene és a gasztronómia találkozása – ősszel újra Badacsonyban.

Forrás: fügefeszt.hu

Gasztronómia, bor és zene a Balaton Fügefeszt szívében

A Badacsonyi Fügefeszt pénteken délután nyitja kapuit, a programok között kézműves piac, workshopok és gyermekfoglalkozások is szerepelnek. A színpadon jazz- és könnyűzenei produkciók gondoskodnak a hangulatról:

pénteken a Swing à la Django,

szombaton a Vasovski Live,

vasárnap pedig a Babos–Piller Jazz Duó lép színpadra.