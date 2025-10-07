1 órája
Füge, bor, jazz – Hétvégén jön a Balaton Fügefeszt
Az őszi Balaton hangulata egészen más, mint a nyári forgatagé: nyugodtabb, intimebb, mégis élettel teli. Ezt az élményt idézi meg idén is a Balaton Fügefeszt, amely október 10. és 12. között várja a látogatókat Badacsonyban.
A Balaton Fügefeszt nem csupán a fügéről, hanem a Balaton-régió gasztronómiai és kulturális sokszínűségéről is szól. A rendezvény alapítója, Vincze Péter és csapata második alkalommal szervezi meg az eseményt, hogy bemutassa: a tó környéke nemcsak nyári célpont, hanem egész évben élményt adó desztináció – írja a programturizmus.hu.
Gasztronómia, bor és zene a Balaton Fügefeszt szívében
A Badacsonyi Fügefeszt pénteken délután nyitja kapuit, a programok között kézműves piac, workshopok és gyermekfoglalkozások is szerepelnek. A színpadon jazz- és könnyűzenei produkciók gondoskodnak a hangulatról:
- pénteken a Swing à la Django,
- szombaton a Vasovski Live,
- vasárnap pedig a Babos–Piller Jazz Duó lép színpadra.
Ekkor hirdetik ki a Balaton Sütije 2025 verseny győztesét is.
A szervezők célja, hogy a Fügefeszt a Balaton régió minőségi gasztronómiájának és kulturális életének szimbóluma legyen. Vincze Péter szerint a rendezvény minden részlete arra törekszik, hogy a látogatók számára egyedi, harmonikus élményt teremtsen, ahol az ízek, a természet és a zene tökéletes egységet alkotnak.
Őszi varázslat a Balaton partján – Gasztronómiai és zenei élményekKóstold végig az őszi balatoni ízeket a Füge Feszten.
A háromnapos bérlet elővételben 13 000 forintért, a helyszínen 14 000 forintért váltható, a 12 év alatti gyermekek számára pedig a belépés ingyenes.