Füge, bor, jazz – Hétvégén jön a Balaton Fügefeszt

Címkék#Badacsony#október#Badacsonyi Fügefeszt#Balaton Fügefeszt#Balaton#verseny

Az őszi Balaton hangulata egészen más, mint a nyári forgatagé: nyugodtabb, intimebb, mégis élettel teli. Ezt az élményt idézi meg idén is a Balaton Fügefeszt, amely október 10. és 12. között várja a látogatókat Badacsonyban.

Balogh Rebeka

A Balaton Fügefeszt nem csupán a fügéről, hanem a Balaton-régió gasztronómiai és kulturális sokszínűségéről is szól. A rendezvény alapítója, Vincze Péter és csapata második alkalommal szervezi meg az eseményt, hogy bemutassa: a tó környéke nemcsak nyári célpont, hanem egész évben élményt adó desztináció – írja a programturizmus.hu.

A Balaton Fügefeszt a bor, a zene és a gasztronómia találkozása – ősszel újra Badacsonyban. Forrás: fügefeszt.hu
A Balaton Fügefeszt a bor, a zene és a gasztronómia találkozása – ősszel újra Badacsonyban.
Forrás: fügefeszt.hu

Gasztronómia, bor és zene a Balaton Fügefeszt szívében

A Badacsonyi Fügefeszt pénteken délután nyitja kapuit, a programok között kézműves piac, workshopok és gyermekfoglalkozások is szerepelnek. A színpadon jazz- és könnyűzenei produkciók gondoskodnak a hangulatról: 

  • pénteken a Swing à la Django, 
  • szombaton a Vasovski Live, 
  • vasárnap pedig a Babos–Piller Jazz Duó lép színpadra. 

Ekkor hirdetik ki a Balaton Sütije 2025 verseny győztesét is.

A szervezők célja, hogy a Fügefeszt a Balaton régió minőségi gasztronómiájának és kulturális életének szimbóluma legyen. Vincze Péter szerint a rendezvény minden részlete arra törekszik, hogy a látogatók számára egyedi, harmonikus élményt teremtsen, ahol az ízek, a természet és a zene tökéletes egységet alkotnak.

A háromnapos bérlet elővételben 13 000 forintért, a helyszínen 14 000  forintért váltható, a 12 év alatti gyermekek számára pedig a belépés ingyenes.

