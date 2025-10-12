Gasztroünnep a Balatonnál: ilyen volt az idei Füge Fesztivál (+ galéria)

A Badacsonyban a hétvégén megrendezett Füge Fesztivál három napon át gasztronómiai különlegességekkel, kiváló borokkal, zenés programokkal és családias hangulattal várta a látogatókat. A Balaton-parton a szüreti időszak utáni csendesebb napokat töltötte meg élettel a fesztivál, amely mára a négy évszakos Balaton-programok egyik kiemelt őszi eseményévé vált.

A Füge Feszt a Balaton partján igazi őszi gasztroünneppé vált, borral, zenével és remek hangulattal

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Füge Feszt a Balaton partján

A rendezvényt péntektől vasárnapig tartották a badacsonyi strandon, ahol a látogatók Michelin-csillagos éttermek és neves balatoni vendéglátóhelyek kínálatából válogathattak. A Villa Kabala, a Bistro Sparhelt, a Palkonyha vagy épp Szabi a Pék standjai mellett olyan borászatok mutatkoztak be, mint a Laposa Birtok, a VáliBor vagy a Borbély Családi Pincészet. A gasztronómiai élményeket koncertek, művészeti programok és workshopok egészítették ki.

A fesztivál hivatalos megnyitóján Hartai Béla, Badacsonytomaj polgármestere köszöntötte a vendégeket, kiemelve, hogy az esemény mára hagyománnyá vált. „Nagy örömömre szolgál, hogy ennyien jelen vannak, ez is mutatja, mennyire sikeres ez a rendezvény” – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: „Nemcsak a gyökereinkre kell figyelni, hanem új hagyományokat is el kell ültetnünk. A Füge Feszt tökéletes példa erre.” Beszédében kiemelte, hogy a Balaton térsége számára egyre fontosabb az, hogy az év minden szakában kínáljon élményeket. „Ez az őszi program méltó része annak a törekvésnek, hogy a Balaton ne csak nyári úti cél legyen, hanem egy valóban négy évszakos régió” – mondta.

A fesztivált Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg. „Tavaly, amikor az első Füge Fesztet megnyitottuk, már akkor is várakozáson felül sokan voltak, de csak bízhattunk abban, hogy idén még többen lesznek. Ahogy látjuk, mind kiállítókban, mind vendégekben sokkal többen vagyunk – az idő pedig most is kegyes hozzánk. Azt kívánom, hogy jövőre még jobb időnk, még jobb étvágyunk és még több italunk legyen” – fogalmazott Navracsics Tibor.