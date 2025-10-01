október 1., szerda

16 fokos a víz a magyar tenger

Apad a Balaton: két nap alatt két centi mínusz

A Balaton átlagos vízszintje az elmúlt két napban újabb két centiméterrel csökkent, jelenleg 68 centiméter a siófoki vízmérce szerint. Ez az érték nem a tó átlagmélységét tükrözi.

Összehasonlításként: tavaly ilyenkor 87, 2023-ban 95 centin állt a mérce, míg 2022 őszén hasonló volt az érték – írja a hirbalaton.hu.

A Balaton térségében ma erős szél, záporok és lehűlés nehezítheti a tóparti programokat Fotó: joruba
A Balaton térségében a napokban erős szél, záporok és lehűlés nehezítheti a tóparti programokat
Fotó: joruba

A Balaton vize ma már hűvös

A Balaton vize Révfülöp környékén ma reggel mintegy 16,3 °C volt , Balatonfürednél 15,6 °C. A térségben ma 14–15 fok körül alakul a nappali csúcshőmérséklet, estére 9–10 fokig hűl a levegő, délután pedig záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az előrejelzés szerint a Balaton nyugati medencéjében, főként az északi part mentén, ma erős északi szél fújhat, a legerősebb lökések akár az 50–60 km/h-t is elérhetik. A keleti részen – Balatonfüred és környékén – kezdetben gyengébb lesz a szél, de délutánra itt is északkeletire fordul és fokozatosan megerősödik, zivatarok idején átmenetileg viharossá válhat.

 

