Csökken a vízszint

23 perce

Mintha a tihanyi Belső-tót látnánk: sétálni lehet a kiszáradt Balatonban

Címkék#adatok#Balaton#vízszint

A Balaton átlag vízállása egy-egy centivel folyamatosan lejjebb apadt az elmúlt napokban. Szombat reggelre 66 centiméterre süllyedt, és ez a mérce hétfő reggelre sem változott.

Szilas Lilla

A vizugy.hu adatai szerint három napja nem emelkedett a Balaton vízszintje, a 66 centiméteres átlag vízállás sokkoló képet mutat. A meder déli partján olyan mértékben visszahúzódott a víz, hogy métereken keresztül sétálhatunk a Balaton közepe felé anélkül, hogy vizes lenne a cipőnk. 

A vizugy.hu adatai szerint három napja nem emelkedett a Balaton vízszintje
Fotó: balatonoffseason/Instagram

A balatonoffseason Instagram-oldal egy videót osztott meg arról, hogyan festett október negyedikén a balatonfenyvesi strand. Egyszerre rémisztő és szomorú látványt nyújt a Balaton. Valószínű, hogy sokan eddig még sosem látták ennyire kiszáradva a magyar tengert. 

Lassan kiszárad a Balaton

A koponyeg.hu adatai szerint keddtől több mint egy hétig nem lesz csapadékos időjárás, sőt, az átlaghőmérséklet emelkedni fog, így abban sem bízhatunk, hogy egy kiadósabb vihar talán megemelné a Balaton vízszintjét. 

 

