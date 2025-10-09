730 ezer látogató, több ezer program: így teljesített 2025-ben a Mol Nagyon Balaton

A programkínálat, amely 2013 óta minden évben a legnívósabb balatoni fesztiválokat és kulturális rendezvényeket gyűjti össze, idén is lenyűgöző volt. A Művészetek Völgye, a Paloznaki Jazzpiknik, a VeszpémFest, a Strand Fesztivál, a Tábor Fesztivál, a Plázs Siófok, a Gyárkert, a Peter’s Terasz, a Kultkikötő, a Be Massive sorozat és a Lidl Balaton-átúszás együttesen értek el ilyen kiemelkedő látogatószámot.

730 000 turistát vonzottak idén a Mol Nagyon Balaton eseményei

A Mol Nagyon Balaton célja a Balaton kulturális, szabadidős és turisztikai kínálatának kiemelése: az események védjegyként jelzik a legmagasabb minőségű, belépőjegyes rendezvényeket, amelyek a régió turizmusában kiemelt szerepet játszanak. A látogatók az ország minden pontjáról érkeztek vonattal, autóval és kerékpárral, szállást foglaltak, és a helyi vendéglátást is aktívan igénybe vették, így a fesztiválok jelentős gazdasági hatást gyakoroltak a térségre.

Több ezer program, hazai és nemzetközi sztárok

Az elmúlt hónapokban a Mol Nagyon Balatonhoz kapcsolódó események közel 5000 programot kínáltak. A Művészetek Völgye hagyományosan kimagasló kínálattal szerepel, de idén a hazai zenekarok és előadók mellett a nemzetközi fellépők is erősítették a programok színvonalát. Kiemelkedő szerepet játszott a Paloznaki Jazzpiknik, a VeszprémFest, a Plázs Siófok és a Strand Fesztivál, amelyek a nyári szezont nagyszabású koncertekkel és élményekkel zárták.

A Kultkikötő idén ünnepelte 20. évfordulóját, és a Best of Balaton életműdíjas Nagy Viktor vezetésével több helyszínen kínált rendszeres színházi programokat. A Gyárkert és a Peter’s Terasz szintén folyamatos kulturális kínálattal várta a látogatókat, akik október elején is részt vehettek a programokon.