730 ezer látogató, több ezer program: így teljesített 2025-ben a Mol Nagyon Balaton
Idén a Mol Nagyon Balaton eseményei összesen mintegy 730 000 turistát vonzottak, megerősítve a régió szerepét a hazai turizmus egyik legfontosabb motorjaként. Mutatjuk, hogyan teljesítettek a Balaton régió fesztiváljai.
A programkínálat, amely 2013 óta minden évben a legnívósabb balatoni fesztiválokat és kulturális rendezvényeket gyűjti össze, idén is lenyűgöző volt. A Művészetek Völgye, a Paloznaki Jazzpiknik, a VeszpémFest, a Strand Fesztivál, a Tábor Fesztivál, a Plázs Siófok, a Gyárkert, a Peter’s Terasz, a Kultkikötő, a Be Massive sorozat és a Lidl Balaton-átúszás együttesen értek el ilyen kiemelkedő látogatószámot.
A Mol Nagyon Balaton célja a Balaton kulturális, szabadidős és turisztikai kínálatának kiemelése: az események védjegyként jelzik a legmagasabb minőségű, belépőjegyes rendezvényeket, amelyek a régió turizmusában kiemelt szerepet játszanak. A látogatók az ország minden pontjáról érkeztek vonattal, autóval és kerékpárral, szállást foglaltak, és a helyi vendéglátást is aktívan igénybe vették, így a fesztiválok jelentős gazdasági hatást gyakoroltak a térségre.
Több ezer program, hazai és nemzetközi sztárok
Az elmúlt hónapokban a Mol Nagyon Balatonhoz kapcsolódó események közel 5000 programot kínáltak. A Művészetek Völgye hagyományosan kimagasló kínálattal szerepel, de idén a hazai zenekarok és előadók mellett a nemzetközi fellépők is erősítették a programok színvonalát. Kiemelkedő szerepet játszott a Paloznaki Jazzpiknik, a VeszprémFest, a Plázs Siófok és a Strand Fesztivál, amelyek a nyári szezont nagyszabású koncertekkel és élményekkel zárták.
A Kultkikötő idén ünnepelte 20. évfordulóját, és a Best of Balaton életműdíjas Nagy Viktor vezetésével több helyszínen kínált rendszeres színházi programokat. A Gyárkert és a Peter’s Terasz szintén folyamatos kulturális kínálattal várta a látogatókat, akik október elején is részt vehettek a programokon.
Mi már tudjuk, mikor tartják jövőre a Paloznaki Jazzpikniket!
Szakmai értékelés: eredmények és kihívások
A Mol Nagyon Balaton szakmai felmérése szerint az idei főszezont általánosságban stagnálás jellemezte a fizetővendégek számában, de több helyszínen – mint a Művészetek Völgye, a Peter’s Terasz vagy a Strand Fesztivál – növekedést is tapasztaltak a programok bővülésének és a vendégek lojalitásának köszönhetően. A szervezők azonban hangsúlyozták, hogy a költségek emelkedtek, míg a szponzorációs bevétel és az egy főre jutó fogyasztás jellemzően nem változott.
A látogatók és a települések visszajelzései általában pozitívak voltak, a megvalósult programokat 4-es és 5-ös osztályzatokkal értékelték. Ugyanakkor a nyári szezon megítélése vegyes: egyesek késői érkezéssel, magas szállásárakkal és a politikai közhangulattal kapcsolatos problémákkal számoltak be, valamint az idei évben a tartósan jelen lévő árvaszúnyogokat is többen kifogásolták.
Ez gyors volt: már meg is van, mikor rendezik a 2026-os Művészetek VölgyétJúlius vége, augusztus eleje: jubileumi Művészetek Völgye.
A balatoni szezon meghosszabbítása
A Mol Nagyon Balaton és partnerei, a VisitBalaton365 csapatával együtt, kiemelt célként kezelik a szezon meghosszabbítását és a nyári hónapokon túli turizmus élénkítését. Bár a teljes, 12 hónapos szezon megvalósítása még kihívást jelent, a szervezők több települést bevonó programokkal, illetve évszaktól független eseményekkel tervezik a régió folyamatos aktivitását. Ilyen például a Taste Balaton gasztronómiai fesztivál vagy az adventi időszak programjai.
Összegzés
A Mol Nagyon Balaton 2025-ös szezonja megerősítette, hogy a Balaton továbbra is a hazai kulturális és turisztikai élet központja. Több százezer látogató, több ezer program és nemzetközi sztárok jelenléte mutatja, hogy a régió nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is vonzó desztinációvá vált. A folyamatos fejlesztés és az innovatív rendezvényszervezés biztosítja, hogy a Balaton a jövőben is meghatározó szereplő maradjon a kulturális turizmusban.
