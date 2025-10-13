október 13., hétfő

Idén is megválasztották a Balaton sütijeit, íme a három nyertes

A balatongyöröki Promenád Kávéház Hableány nevű süteménye nyerte el a Balaton sütije 2025 címet. A verseny díjait a badacsonyi Füge Feszten adták át.

Seres Elizabeth

Az idei évben a balatongyöröki Promenád Kávéház Hableány nevű kreációja nyerte el a Balaton sütije címet, míg a Balaton kincsei nevű desszertjük a mentes kategória győztese lett. A Junior kategóriában a siófoki Dinasztia Cukrászda fiatal tehetsége, Lovas Nóra A Tópart Kincse nevű desszerttel diadalmaskodott – közölték a verseny szervezői.

A Promenád Kávéház „Hableány" süteménye nyerte el a Balaton sütije 2025 címét Fotó: visitbalaton365.hu
A Promenád Kávéház Hableány nevű süteménye nyerte el a Balaton sütije 2025 címet
 Fotó: visitbalaton365.hu

A Hableány kapta a Balaton sütije címet

A díjakat a badacsonyi Füge Feszten adták át, ahol a balatoni cukrászközösség tagjai együtt ünnepelték az idei nyerteseket. A győztes süteményeket október 13-tól a nagyközönség is megkóstolhatja a balatongyöröki és a siófoki cukrászdákban. A versenyre nevezett desszertek mind a Balaton tájegységeinek ízvilágát és legendáit idézték meg. A cukrászokat a tó környékének termései, így a mogyoró, a dió, a mandula, a szilva, a szőlő, a barack, a körte, a füge, az áfonya és a málna ihlette meg. A zsűri szeptember 29-én Siófokon, a Thanhoffer-villában anonim kóstolás során döntött, kizárólag az ízek harmóniája és természetessége alapján.

„A Balaton sütije nem csupán gasztronómiai verseny, hanem a régió közösségének ünnepe is. Nagy öröm látni, hogy a cukrászok a tó ízeit és hangulatát egy-egy szelet süteményben mesélik el” – mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, a VisitBalaton365 ügyvezetője.

A Hableány elnevezésű sütemény nemcsak ízekben, hanem történetében is a Balaton titokzatos világát idézi. Mogyoró-, piskóta-, nugát-, málna- és mousse-rétegei a tó naplementéjének színeit idézik. A Promenád Kávéház cukrásza, Vadócz Jenő a fődíj mellett a mentes kategória különdíját is elnyerte, célja pedig, hogy a Balaton egész évben gasztroélményeket kínáljon a látogatóknak.

A Balaton kincsei desszert áfonya-málna zselével, mogyorómousse-szal és kakaós piskótával készült, aranyhintéssel díszítve, és glutén-, tej-, valamint cukormentes, így ételintoleranciával élők számára is élvezhető. A Junior kategória győztese, Lovas Nóra A Tópart Kincse nevű desszertjével a Balaton partjának gazdagságát jelenítette meg pálinkás szilvazselé, mandulamousse és karamellás bevonat segítségével. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke kiemelte: „A Hableány győzelme jól mutatja, hogy a hagyomány és a kortárs gasztronómia tökéletesen találkozhat egy balatoni ihletésű süteményben.”

A díjazottak értékes nyereményekkel és marketingtámogatással gazdagodtak, míg minden nevező oklevelet kapott, ezzel is elismerve a balatoni cukrászok közösségi összefogását. A nyertes desszertek október 13-tól elérhetők a balatongyöröki Promenád Kávéházban és a siófoki Dinasztia Cukrászdában – tájékoztattak a szervezők.

 

