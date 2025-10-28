Hajó a Balaton mélyén, amit elsüllyesztettek, hogy megmentsék

A Balaton a térképen mindig több volt, mint egy egyszerű víztükör. A magyarok valamiért minden korszakban ide rejtették, amit nem akartak elveszíteni: hajókat, kincseket, sőt a háborúban még tankokat is – amelyekről azt beszélik, ma is a hullámok alatt pihennek, ezek adják a Balaton titkainak nagyobbik részét. Nem véletlenül – a tó természeti adottságai, mélysége és lápos peremei kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy a történelem (és ellenségeink) elől elrejtsenek benne ezt-azt. A középkorban menedék volt a török elől, a II. világháborúban stratégiai ütközőzóna a német és a szovjet csapatok között, a hidegháború idején pedig a magyar haditengerészeti kiképzés gyakorlótere. A Kishamis éveket töltött a víz alatt, mígnem 1945-ben a túlélő munkások felhúzták a felszínre – közölte a történetet társoldalunk. De mi vihet rá embereket arra, hogy elsüllyesszék saját vitorlásukat?

A Balaton titkai nem mindig arról szólnak, amit a víz elnyelt, hanem arról is, amit visszaadott

Forrás: Arcanum

A Balaton titkai közé tartozik egy hajó, amit elsüllyesztettek, hogy megmentsék

A Balaton legöregebb, ma is működő vitorlása, a Kishamis 1896-ban épült, a Széchenyi család számára. A második világháború végén, amikor a német parancs a civil hajók megsemmisítéséről szólt, a balatonfüredi hajógyár dolgozói nem voltak hajlandók felrobbantani a 15 méteres B-kuttert. Ehelyett elképesztő mentőakciót hajtottak végre: kiválasztották a Tihanyi-kút legmélyebb pontját, léket vágtak a hajótestbe, majd láncokkal a tófenékhez rögzítették a vitorlást, hogy elrejtsék a szovjetek és a németek elől.

A hajót a kikötőből egy raktárba vontatták, ahol évekig porosodott, miközben papíron az Elhagyott Nemzeti Javak Nyilvántartásában szerepelt. 1946 és 1954 között senkinek nem volt pénze a javítására, és úgy tűnt, a Kishamis végleg a múlt része marad. Végül Szilvássy Zoltán vízügyi mérnök volt az, aki felismerte a hajó történelmi értékét, és saját kezdeményezésére megszervezte a felújítását. A 15 méteres vitorlás új árbocot, új vásznakat és új életet kapott, de a neve megmaradt – mert ahogy a hajógyári munkások mondták: „ha egyszer Kishamis volt, az is marad”.