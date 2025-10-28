október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legendák és háborús sebek

34 perce

Hajó a Balaton mélyén, amit elsüllyesztettek, hogy megmentsék

Címkék#Tihany#Losta#Kishamis#roncs#hajó#vitorlás#titok

A magyar tenger mélye több titkot őriz, mint amennyit a felszín valaha megmutathat. Hajókat, háborús roncsokat, elsüllyesztett tankokat – és egy elfeledett falut, Lostát, amelyről sokan hiszik, hogy a tó rejtett magyar Atlantisza. A Balaton titkai egyszerre történelmi tények és mítoszok: a kettő határa itt, a Bakony tövében, szinte teljesen elmosódik.

Csizi Péter

A Balaton a térképen mindig több volt, mint egy egyszerű víztükör. A magyarok valamiért minden korszakban ide rejtették, amit nem akartak elveszíteni: hajókat, kincseket, sőt a háborúban még tankokat is – amelyekről azt beszélik, ma is a hullámok alatt pihennek, ezek adják a Balaton titkainak nagyobbik részét. Nem véletlenül – a tó természeti adottságai, mélysége és lápos peremei kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy a történelem (és ellenségeink) elől elrejtsenek benne ezt-azt. A középkorban menedék volt a török elől, a II. világháborúban stratégiai ütközőzóna a német és a szovjet csapatok között, a hidegháború idején pedig a magyar haditengerészeti kiképzés gyakorlótere. A Kishamis éveket töltött a víz alatt, mígnem 1945-ben a túlélő munkások felhúzták a felszínre – közölte a történetet társoldalunk. De mi vihet rá embereket arra, hogy elsüllyesszék saját vitorlásukat?

A Balaton titkai nem mindig arról szólnak, amit a víz elnyelt, hanem arról is, amit visszaadott
A Balaton titkai nem mindig arról szólnak, amit a víz elnyelt, hanem arról is, amit visszaadott
Forrás: Arcanum

A Balaton titkai közé tartozik egy hajó, amit elsüllyesztettek, hogy megmentsék

A Balaton legöregebb, ma is működő vitorlása, a Kishamis 1896-ban épült, a Széchenyi család számára. A második világháború végén, amikor a német parancs a civil hajók megsemmisítéséről szólt, a balatonfüredi hajógyár dolgozói nem voltak hajlandók felrobbantani a 15 méteres B-kuttert. Ehelyett elképesztő mentőakciót hajtottak végre: kiválasztották a Tihanyi-kút legmélyebb pontját, léket vágtak a hajótestbe, majd láncokkal a tófenékhez rögzítették a vitorlást, hogy elrejtsék a szovjetek és a németek elől. 

A hajót a kikötőből egy raktárba vontatták, ahol évekig porosodott, miközben papíron az Elhagyott Nemzeti Javak Nyilvántartásában szerepelt. 1946 és 1954 között senkinek nem volt pénze a javítására, és úgy tűnt, a Kishamis végleg a múlt része marad. Végül Szilvássy Zoltán vízügyi mérnök volt az, aki felismerte a hajó történelmi értékét, és saját kezdeményezésére megszervezte a felújítását. A 15 méteres vitorlás új árbocot, új vásznakat és új életet kapott, de a neve megmaradt – mert ahogy a hajógyári munkások mondták: „ha egyszer Kishamis volt, az is marad”.

Az újjáépítés után a hajó visszatért a Balatonra, és újra versenyezni kezdett. A ’60-as években már ismét rajthoz állt a Kékszalagon, a balatoni vitorlázás legrangosabb versenyén, és azóta is minden szezonban a tó ikonikus szereplője. Ma műemléki védelem alatt áll, és a balatoni évadnyitó hagyomány szerint a Kishamis fedélzetéről koszorúzzák meg a tavat – így emlékezve azokra, akik egykor életüket kockáztatva mentették meg a hajót. 

A Kishamis ma nemcsak egy hajó, hanem egy jelkép: annak bizonyítéka, hogy a Balaton mélye nemcsak elnyel, hanem néha vissza is adja, amit elrejtettek benne.

A Kishamis nem volt egyedül: a háború alatt és után tucatnyi balatoni hajó tűnt el a vízben

A Kelén, a Helka és több szolgálati gőzös is megsérült a harcokban, néhányat pedig szándékosan süllyesztettek el, hogy ne kerüljenek idegen kézbe.
A tó mélye ma is rejt roncsokat – a Balatoni Hajózási Múzeum szerint több mint 40 ismert hajómaradvány található a fenékzónában, köztük favitorlások, csónakok és katonai járművek darabjai. A szonárkutatások szerint a legtöbb roncs Tihany, Balatonfüred és Szigliget között nyugszik a mélyebb öblökben.

Teljes pompájában szerepelt a Kékszalag vitorlásversenyen a legidősebb balatoni vitorlás, a Kishamis
Forrás: kekszalag.hu

A tó legendáinak egyik legtitokzatosabb fejezete az elsüllyedt falu, Losta története

A hagyomány szerint a település a Balaton északi partján, Tihany közelében állt, de egy hatalmas vihar, vagy – más elbeszélés szerint – a lakók bűnei miatt a tó elnyelte a falut. A búvárok szerint a mélyben még ma is látszanak kőalapok, kútmaradványok és cölöpnyomok, de tudományosan sosem sikerült bizonyítani Losta létezését.
A legenda mégis él: a balatoni Atlantisz mítosza újra és újra felbukkan a sajtóban, helyi beszélgetésekben, sőt az utóbbi években radaros kutatások is vizsgálni kezdték a fenékponton jelentkező anomáliákat.

A második világháború végnapjaiban „fürödtek" Tigrisek a Balatonban?

A magyar és német egységek visszavonulása során több Panzer VI Tigris harckocsi is a tó környékén semmisült meg – a helyiek szerint néhány jármű a jeges Balatonba szakadt. A legenda szerint ezek közül legalább egy máig a mederben nyugszik, bár hivatalos feltárás sosem erősítette meg. A búvárok és a katonai relikviagyűjtők azonban rendszeresen beszámolnak arról, hogy fémes jeleket és lánctalprészleteket mérnek a part mentén, különösen Siófok és Balatonvilágos között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu