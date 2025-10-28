34 perce
Hajó a Balaton mélyén, amit elsüllyesztettek, hogy megmentsék
A magyar tenger mélye több titkot őriz, mint amennyit a felszín valaha megmutathat. Hajókat, háborús roncsokat, elsüllyesztett tankokat – és egy elfeledett falut, Lostát, amelyről sokan hiszik, hogy a tó rejtett magyar Atlantisza. A Balaton titkai egyszerre történelmi tények és mítoszok: a kettő határa itt, a Bakony tövében, szinte teljesen elmosódik.
A Balaton a térképen mindig több volt, mint egy egyszerű víztükör. A magyarok valamiért minden korszakban ide rejtették, amit nem akartak elveszíteni: hajókat, kincseket, sőt a háborúban még tankokat is – amelyekről azt beszélik, ma is a hullámok alatt pihennek, ezek adják a Balaton titkainak nagyobbik részét. Nem véletlenül – a tó természeti adottságai, mélysége és lápos peremei kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy a történelem (és ellenségeink) elől elrejtsenek benne ezt-azt. A középkorban menedék volt a török elől, a II. világháborúban stratégiai ütközőzóna a német és a szovjet csapatok között, a hidegháború idején pedig a magyar haditengerészeti kiképzés gyakorlótere. A Kishamis éveket töltött a víz alatt, mígnem 1945-ben a túlélő munkások felhúzták a felszínre – közölte a történetet társoldalunk. De mi vihet rá embereket arra, hogy elsüllyesszék saját vitorlásukat?
A Balaton titkai közé tartozik egy hajó, amit elsüllyesztettek, hogy megmentsék
A Balaton legöregebb, ma is működő vitorlása, a Kishamis 1896-ban épült, a Széchenyi család számára. A második világháború végén, amikor a német parancs a civil hajók megsemmisítéséről szólt, a balatonfüredi hajógyár dolgozói nem voltak hajlandók felrobbantani a 15 méteres B-kuttert. Ehelyett elképesztő mentőakciót hajtottak végre: kiválasztották a Tihanyi-kút legmélyebb pontját, léket vágtak a hajótestbe, majd láncokkal a tófenékhez rögzítették a vitorlást, hogy elrejtsék a szovjetek és a németek elől.
A hajót a kikötőből egy raktárba vontatták, ahol évekig porosodott, miközben papíron az Elhagyott Nemzeti Javak Nyilvántartásában szerepelt. 1946 és 1954 között senkinek nem volt pénze a javítására, és úgy tűnt, a Kishamis végleg a múlt része marad. Végül Szilvássy Zoltán vízügyi mérnök volt az, aki felismerte a hajó történelmi értékét, és saját kezdeményezésére megszervezte a felújítását. A 15 méteres vitorlás új árbocot, új vásznakat és új életet kapott, de a neve megmaradt – mert ahogy a hajógyári munkások mondták: „ha egyszer Kishamis volt, az is marad”.
Az újjáépítés után a hajó visszatért a Balatonra, és újra versenyezni kezdett. A ’60-as években már ismét rajthoz állt a Kékszalagon, a balatoni vitorlázás legrangosabb versenyén, és azóta is minden szezonban a tó ikonikus szereplője. Ma műemléki védelem alatt áll, és a balatoni évadnyitó hagyomány szerint a Kishamis fedélzetéről koszorúzzák meg a tavat – így emlékezve azokra, akik egykor életüket kockáztatva mentették meg a hajót.
A Kishamis ma nemcsak egy hajó, hanem egy jelkép: annak bizonyítéka, hogy a Balaton mélye nemcsak elnyel, hanem néha vissza is adja, amit elrejtettek benne.
A Kishamis nem volt egyedül: a háború alatt és után tucatnyi balatoni hajó tűnt el a vízben
A Kelén, a Helka és több szolgálati gőzös is megsérült a harcokban, néhányat pedig szándékosan süllyesztettek el, hogy ne kerüljenek idegen kézbe.
A tó mélye ma is rejt roncsokat – a Balatoni Hajózási Múzeum szerint több mint 40 ismert hajómaradvány található a fenékzónában, köztük favitorlások, csónakok és katonai járművek darabjai. A szonárkutatások szerint a legtöbb roncs Tihany, Balatonfüred és Szigliget között nyugszik a mélyebb öblökben.
A tó legendáinak egyik legtitokzatosabb fejezete az elsüllyedt falu, Losta története
A hagyomány szerint a település a Balaton északi partján, Tihany közelében állt, de egy hatalmas vihar, vagy – más elbeszélés szerint – a lakók bűnei miatt a tó elnyelte a falut. A búvárok szerint a mélyben még ma is látszanak kőalapok, kútmaradványok és cölöpnyomok, de tudományosan sosem sikerült bizonyítani Losta létezését.
A legenda mégis él: a balatoni Atlantisz mítosza újra és újra felbukkan a sajtóban, helyi beszélgetésekben, sőt az utóbbi években radaros kutatások is vizsgálni kezdték a fenékponton jelentkező anomáliákat.
A második világháború végnapjaiban „fürödtek" Tigrisek a Balatonban?
A magyar és német egységek visszavonulása során több Panzer VI Tigris harckocsi is a tó környékén semmisült meg – a helyiek szerint néhány jármű a jeges Balatonba szakadt. A legenda szerint ezek közül legalább egy máig a mederben nyugszik, bár hivatalos feltárás sosem erősítette meg. A búvárok és a katonai relikviagyűjtők azonban rendszeresen beszámolnak arról, hogy fémes jeleket és lánctalprészleteket mérnek a part mentén, különösen Siófok és Balatonvilágos között.
