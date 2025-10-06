Látványos videón a Balaton drámai apadása az elmúlt egy évben

A Balaton vízszintje az elmúlt hónapokban csökkenést mutatott, amit a hivatalos mérések is alátámasztanak. A változások figyelemmel kísérése kiemelten fontos a tó ökológiai és gazdasági szempontjainak megértéséhez – írja a Közép‑Dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A Balaton vízszintje az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent, ami a térség ökológiai és turisztikai szempontjait is érinti

Forrás: Fotó: MTI/Varga György

A Balaton vízállása 2025 októberében

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) mérései szerint 2025 októberének első napjaiban a Balaton átlagos vízállása 66 centiméter volt. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDVIZIG) adatai alapján Balatonmáriafürdőn 68 centimétert regisztráltak.

A csapadékszegény időszakok, a párolgás mértéke és a vízfelhasználás együttesen alakítják a tó vízszintjét. A csökkenés hatással van a vízi élővilágra és a turizmusra is. A szakemberek szerint az alacsony vízállás figyelemmel követése, valamint a fenntartható vízgazdálkodási intézkedések kiemelten fontosak a következő hónapokban.

A Balaton vízszintjét a csapadék mennyisége, a hőmérséklet, a szél, valamint az emberi vízfelhasználás és vízkivétel egyaránt meghatározza. Aszályos időszakokban a párolgás felgyorsul, így a vízszint gyorsan csökken. A vízállás ingadozása természetes jelenség, de a csapadékhiány és a nyári meleg fokozott mértékű csökkenést okoz.

Az alacsony vízállás ökológiai és gazdasági szempontból is jelentős hatásokkal jár. A vízi élővilág bizonyos része alkalmazkodik a változásokhoz, de a halállomány és a part menti növényzet érzékenyen reagál. A turizmus szempontjából a kikötők és strandok használata korlátozott lehet. A szakemberek a csapadékos időszakokban a víz visszatartását, a fenntartható vízgazdálkodást és a természetes vízvisszatartó rendszerek alkalmazását javasolják.

Előző cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy vasárnap reggelre a tó átlagos vízállása 66 centiméterre apadt, most azonban a friss adatok újabb tendenciákat mutatnak, amelyek a csapadékszegény időjárás és a fokozódó párolgás hatását is érzékeltetik.