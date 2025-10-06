1 órája
Döbbenetes fotók: annyira kevés a víz a Balaton medrében, hogy sétálni lehet benne
Vasárnap reggelre 66 centiméterre csökkent a Balaton átlagos vízállása – derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adataiból. Ez az érték nagyjából a tó maximális szabályozási szintjének fele, ami aggodalomra adhat okot a tó vízszintje iránt évről évre érzékeny balatoni térségben.
A Vízügy grafikonja szerint a hűvösebb időjárás beköszöntével sem állt meg az apadás: a Balaton vízszintje szeptember 21. óta további öt centiméterrel csökkent. Akkor még 71 centimétert mértek, október 5-re azonban 66 centiméterre apadt a vízállás.
A szakemberek szerint a csökkenés hátterében elsősorban a csapadékszegény időjárás és a párolgás hatása áll.
Egyelőre nem kap utánpótlást a Balaton vize
Bár az őszi hónapokban gyakran várható eső, a jelenlegi előrejelzések nem ígérnek jelentős utánpótlást a tó vízkészlete számára.
