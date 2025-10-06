Döbbenetes fotók: annyira kevés a víz a Balaton medrében, hogy sétálni lehet benne

A Vízügy grafikonja szerint a hűvösebb időjárás beköszöntével sem állt meg az apadás: a Balaton vízszintje szeptember 21. óta további öt centiméterrel csökkent. Akkor még 71 centimétert mértek, október 5-re azonban 66 centiméterre apadt a vízállás.

Kilátszik a meder Balatonfenyvesen, a szabadstrandnál az alacsony vízállás miatt

Fotó: MTI/Varga György

A szakemberek szerint a csökkenés hátterében elsősorban a csapadékszegény időjárás és a párolgás hatása áll.

Fotó: MTI/Varga György

Egyelőre nem kap utánpótlást a Balaton vize

Bár az őszi hónapokban gyakran várható eső, a jelenlegi előrejelzések nem ígérnek jelentős utánpótlást a tó vízkészlete számára.