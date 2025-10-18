október 18., szombat

Vízminőség javítása

Több milliárdos program a Balatonért – megkezdődött a meder kotrása

Címkék#környezetvédelmi#Balaton#üledék#program

Elindult a kormány által támogatott környezetvédelmi program a tónál. A Balaton vízminőségének javítását szolgáló kotrási munkák már zajlanak.

Veol.hu

A kormány döntése alapján megkezdődött a vízminőség javítását célzó azonnali beavatkozás. A 1278/2025. (VIII. 4.) Kormányhatározat értelmében a tómederben már folyamatban van a Balaton vízminőség-védelmi kotrása, amelynek célja a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok eltávolítása és a víz ökológiai egyensúlyának helyreállítása – írja a Balatoni Szövetség Facebook-oldala.

A kormány támogatásával megkezdődtek a Balaton vízminőség megőrzését és javítását célzó kotrási munkálatok Fotó: pexels.com
A kormány támogatásával megkezdődtek a Balaton vízminőségének megőrzését és javítását célzó kotrási munkálatok
Fotó: pexels.com

A Balaton vízminőségének javítása zajlik

Jelenleg két kotrógép dolgozik a tómeder iszaprétegének eltávolításán, miközben az eddig megtisztított iszapcsapda után új iszapcsapda kialakítása is zajlik. Ezek az intézkedések elengedhetetlenek ahhoz, hogy csökkenjen a belső tápanyagterhelés, és hosszú távon javuljon a tó vízminősége. A határozat nemcsak az azonnali, hanem a középtávú beavatkozásokat is meghatározza. Ezek közé tartozik a Balaton ütemezett vízminőség-védelmi kotrása, a nádgazdálkodás fejlesztése, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer továbbfejlesztése, valamint a Balaton déli partján lévő kisvízfolyások vízminőségének javítása. A program részeként a balatoni önkormányzati strandok kotrási munkái is támogatást kapnak.

A jogszabály értelmében az energiaügyi miniszter feladata, hogy 2025 októberének végéig folytassa az iszapcsapdák üzemszerű karbantartását. A feladat végrehajtásához szükséges, több mint 1,5 milliárd forintos forrást a nemzetgazdasági miniszter biztosítja a 2025. évi központi költségvetés terhére.

Pali Róbert, a térség fejlesztéseit nyomon követő bizottság elnöke elmondta: a Balaton nemcsak Magyarország legnagyobb tava, hanem egyedülálló természeti erőforrás is, amelynek megóvása közös felelősség. A most elindult kotrási munkák ennek a hosszú távú, fenntartható tóvédelmi stratégiának az első lépései.

 

