Időszakos ingadozás

1 órája

A Balaton vízszintjére reagáltak a szakemberek, erre van sürgősen szükség

Címkék#HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet#tó#vízszint

A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója, Vasas Gábor és tudományos főmunkatársa, Boros Gergely ismertették a Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalását a Balaton aktuális vízszintjéről. Elmagyarázzák, miként a Balaton vízszintje a tó élővilágára és az algákra, és mit tehetünk mi, hogy még sokáig élvezhessük a magyar tenger adta lehetőségeket.

Szilas Lilla

A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hivatalos Facebook-oldalán osztottak meg egy bejegyzést, melyben azt írják, az utóbbi időben ismét fokozott figyelem irányult a Balaton vízszintjére. A posztban hangsúlyozzák, hogy a tó vízszintjének ingadozása természetes jelenség, és a 70 cm alatti értékek nem jelentenek veszélyt sem az élővilágra, sem a vízminőségre.

A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a Balaton vízszintjének alacsony mércéje nem a tó kiszáradásának jele, hanem egy természetes folyamat része
Fotó: Hun-Ren BLKI/Bánó Bálint

Ahogy azt a Veol.hu is többször megírta, hogy a Balaton vízszintje szeptember 21. óta folyamatosan csökkent. Akkor még 71 centimétert mértek, október 5-re azonban 66 centiméterre apadt a vízállás, mely azóta stagnál. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) mérései szerint 2025 októberének első napjaiban a Balaton átlagos vízállása 66 centiméter volt, mely a csapadékszegény időjárásra és a fokozódó párolgásra vezethető vissza. A meder déli partján olyan szinten visszahúzódott a víz, hogy métereken keresztül be lehet sétálni a tó közepe felé. Többen aggasztónak találták a jelenséget. Bár az őszi hónapokban gyakran várható eső, a jelenlegi előrejelzések nem ígérnek jelentős utánpótlást a tó vízkészlete számára.

A Balaton vízszintjének ingadozása természetes jelenség

A Balaton sekély, széljárta tó, amelynek vízszintje évről évre a csapadék mennyiségétől, a párolgástól és a befolyó vizek hozamától függően változik. A hosszú távú megfigyelések szerint a 70 cm alatti vízszintek a múltban is többször előfordultak – például 2002-ben és különösen 2003-ban, amikor a siófoki vízmérce mindössze 23 cm-t mutatott. Ennek ellenére abban az évben is kiváló volt a vízminőség, és a nyári szezon is zavartalan volt.

Hogyan hat mindez a Balaton élővilágára és az algásodásra?

A tudományos tapasztalatok azt mutatják, hogy a tartósan magas vízszint nem feltétlenül kedvez az élővilágnak – sőt, bizonyos esetekben ronthatja a vízminőséget is. A tó nádasai, sekély parti zónái és halállománya számára a vízszint időszakos ingadozása természetes és szükséges folyamat. Ha a víz hosszabb időn át túl magas, a parti élőhelyek fokozatosan leépülhetnek, ami hosszú távon az ökoszisztéma sokféleségét veszélyezteti.

Kutatások alapján az alacsony vízállás önmagában nem okoz algásodást a tó egészében. Előfordulhat, hogy a víz apadásakor fonalas zöld algák helyenként – főként a déli part sekély vizeiben – nagyobb mennyiségben megjelennek, ám ez természetes és ártalmatlan jelenség, amelyről már a 20. század elejéről is találhatók feljegyzések. Az elmúlt húsz évben a lebegő algák mennyisége mindössze két évben (2019-ben és 2021-ben) haladta meg a WHO határértékét, és ez sem függött össze a vízszinttel. A Balaton vízminőségét sokkal inkább a tápanyagterhelés – elsősorban a foszfor mennyisége – befolyásolja.

Nincs ok aggodalomra, de van ok a figyelemre

A klímaváltozás hatására egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek: 

  • a hőhullámok és 
  • a csapadékeloszlás egyenlőtlensége különösen érzékenyen érinti a sekély tavakat, így a Balatont is. 

A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet folyamatosan figyeli a tó állapotát és élővilágát, valamint tudományosan megalapozott adatokkal segíti a döntéshozókat.

Céljuk, hogy a Balaton jelenéről és jövőjéről szóló párbeszéd higgadtan, tényeken alapulva folytatódjon. Ezért fontos kiemelni: a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradásának jele, hanem természetes folyamat része. 

Ugyanakkor elsődleges az új éghajlati, hidrológiai és limnológiai jelenségek alapos követése, az okok és következmények tudományos mélységű kutatása. Nagyon sürgősen szükség van a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére – olvasható a bejegyzésben

 

