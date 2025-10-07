A Balaton vízszintjére reagáltak a szakemberek, erre van sürgősen szükség

A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hivatalos Facebook-oldalán osztottak meg egy bejegyzést, melyben azt írják, az utóbbi időben ismét fokozott figyelem irányult a Balaton vízszintjére. A posztban hangsúlyozzák, hogy a tó vízszintjének ingadozása természetes jelenség, és a 70 cm alatti értékek nem jelentenek veszélyt sem az élővilágra, sem a vízminőségre.

A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a Balaton vízszintjének alacsony mércéje nem a tó kiszáradásának jele, hanem egy természetes folyamat része

Fotó: Hun-Ren BLKI/Bánó Bálint

Ahogy azt a Veol.hu is többször megírta, hogy a Balaton vízszintje szeptember 21. óta folyamatosan csökkent. Akkor még 71 centimétert mértek, október 5-re azonban 66 centiméterre apadt a vízállás, mely azóta stagnál. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) mérései szerint 2025 októberének első napjaiban a Balaton átlagos vízállása 66 centiméter volt, mely a csapadékszegény időjárásra és a fokozódó párolgásra vezethető vissza. A meder déli partján olyan szinten visszahúzódott a víz, hogy métereken keresztül be lehet sétálni a tó közepe felé. Többen aggasztónak találták a jelenséget. Bár az őszi hónapokban gyakran várható eső, a jelenlegi előrejelzések nem ígérnek jelentős utánpótlást a tó vízkészlete számára.

A Balaton vízszintjének ingadozása természetes jelenség

A Balaton sekély, széljárta tó, amelynek vízszintje évről évre a csapadék mennyiségétől, a párolgástól és a befolyó vizek hozamától függően változik. A hosszú távú megfigyelések szerint a 70 cm alatti vízszintek a múltban is többször előfordultak – például 2002-ben és különösen 2003-ban, amikor a siófoki vízmérce mindössze 23 cm-t mutatott. Ennek ellenére abban az évben is kiváló volt a vízminőség, és a nyári szezon is zavartalan volt.

Hogyan hat mindez a Balaton élővilágára és az algásodásra?

A tudományos tapasztalatok azt mutatják, hogy a tartósan magas vízszint nem feltétlenül kedvez az élővilágnak – sőt, bizonyos esetekben ronthatja a vízminőséget is. A tó nádasai, sekély parti zónái és halállománya számára a vízszint időszakos ingadozása természetes és szükséges folyamat. Ha a víz hosszabb időn át túl magas, a parti élőhelyek fokozatosan leépülhetnek, ami hosszú távon az ökoszisztéma sokféleségét veszélyezteti.