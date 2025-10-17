október 17., péntek

Aktív időtöltés

47 perce

Egy őszi hévége programjai Balatonalmádiban

Címkék#társasjáték délután#gyalogtúra#kiállítás

Balatonamádiban a hétvégén részt vehetünk kiállításon, gyalogtúrán, vagy egy izgalmas társasjátékesten.

Szilas Lilla

A Világ Gyalogló (Hó)Napja alkalmából október 18-án 10 órakor "Vörösberény nevezetességei" elnevezéssel indul gyalogtúra a Vörösberényi Leader Ház udvarából. A 6 km könnyű gyalogtúra a Vörösberényi Nyugdíjas Klub és a Balatonalmádi Önkormányzat támogatásával jöhetett létre. Vörösberény nevezetességeinek megtekintése után a túrázók visszatérnek a Vörösberényi Leader Ház udvarára, ahol szerény ebéd várja őket. 

Jubileumi kiállítása nyílik Veszeli Lajos festőművésznek Balatonalmádiban
Fotó: veszeli.hu

Balatonalmádi hétvégi programok

A Pannónia gyerekkönyvtárában október 18-án 16 és 19 óra között Társasjáték délutánt szerveznek, ahol az ajánlott korosztály minimum 8 év. A játékmester Hoffer Gábor lesz. 

Október 18-án 16 órakor a Balatonalmádi Kerényi Imre Kult-Magtárban megnyílik Veszeli Lajos festőművész, a város díszpolgáránk jubileumi kiállítása. Az eseményen bevezetőt mond Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere, a művészt köszönti Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke, Balatonfüred polgármestere. A kiállítást megnyitja Tóth Benedek, a veszprémi Pannon Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatója. Közreműködik Nagy Zsuzsa hegedűművész. Az ünnepség után a Magtár pincéjében a My Brother Jake's Band koncertet ad a művész tiszteletére. A tárlat október 27-ig tekinthető meg a naponta 14 és 18 óra között. 

 

