Egy őszi hévége programjai Balatonalmádiban

A Világ Gyalogló (Hó)Napja alkalmából október 18-án 10 órakor "Vörösberény nevezetességei" elnevezéssel indul gyalogtúra a Vörösberényi Leader Ház udvarából. A 6 km könnyű gyalogtúra a Vörösberényi Nyugdíjas Klub és a Balatonalmádi Önkormányzat támogatásával jöhetett létre. Vörösberény nevezetességeinek megtekintése után a túrázók visszatérnek a Vörösberényi Leader Ház udvarára, ahol szerény ebéd várja őket.

Jubileumi kiállítása nyílik Veszeli Lajos festőművésznek Balatonalmádiban

Fotó: veszeli.hu

Balatonalmádi hétvégi programok

A Pannónia gyerekkönyvtárában október 18-án 16 és 19 óra között Társasjáték délutánt szerveznek, ahol az ajánlott korosztály minimum 8 év. A játékmester Hoffer Gábor lesz.

Október 18-án 16 órakor a Balatonalmádi Kerényi Imre Kult-Magtárban megnyílik Veszeli Lajos festőművész, a város díszpolgáránk jubileumi kiállítása. Az eseményen bevezetőt mond Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere, a művészt köszönti Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke, Balatonfüred polgármestere. A kiállítást megnyitja Tóth Benedek, a veszprémi Pannon Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatója. Közreműködik Nagy Zsuzsa hegedűművész. Az ünnepség után a Magtár pincéjében a My Brother Jake's Band koncertet ad a művész tiszteletére. A tárlat október 27-ig tekinthető meg a naponta 14 és 18 óra között.