Ez az exkluzív egyszobás luxuslakás Balatonfüred szívében, a kikötő mellett új tulajdonosát keresi

A balatonfüredi eladó lakás a város szívében, exkluzív környezetben helyezkedik el, közvetlen kapcsolattal a Yacht kikötőhöz és egy négycsillagos wellness-szállodához – írja az ingatlan.com.

Ez a balatonfüredi eladó lakás a Zákonyi Ferenc sétány közelében található

Forrás: ingatlan.com

Balatonfüredi eladó lakás a Yacht Club mellett

Az 1 szobás, 38 m²-es lakás amerikai konyhás, napos fekvésű, klimatizált és részleges balatoni panorámával rendelkezik. A 14 m²-es terasz prémium minőségű, elektromosan vezérelhető árnyékolóval van felszerelve. A lakás 2019-es felújítása során a teljes elektromos- és vízhálózat, a burkolatok és a nyílászárók cseréje megtörtént, így minden részlet modern és jól karbantartott.

A ház liftes, folyamatosan karbantartott, kulturált lakóközösséggel, és igény esetén teremgarázs-beállóval biztosítja a kényelmet. A házközponti fűtés egyedi mérés alapján működik, a lakás rugalmasan birtokba vehető.

A Zákonyi Ferenc sétány közelsége, a hajóállomás, a Tagore sétány, éttermek, bárok, kávézók és üzletek miatt a környék pezsgő és könnyen elérhető. A lakás így nemcsak saját célra, hanem befektetésnek is ideális, egész évben kiadható.

Ez a balatonfüredi eladó ingatlan nem a méretével, hanem a prémium részleteivel, a klimatizált belső térrel, a terasszal és a részleges balatoni panorámával emelkedik ki. Az aprólékosan felújított lakás a város szívében igazi különlegességet kínál, amely a kikapcsolódás és az otthonosság élményét egyszerre nyújtja, 94,9 millió forintos áron.