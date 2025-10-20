Élő zene, bor és rétes – Balatonfüredi hosszú hétvége a Karolinában

Balatonfüredi élő zene Karolina Kávéház & Koktélbárban október 23. és 26. között. A programok minden este 19 órától kezdődnek, a hangulatot különböző zenei formációk biztosítják – írja a Füred infó.

Balatonfüredi élő zene a Karolina Kávéház & Koktélbár hangulatos környezetében

Forrás: Balatonfüredi Programok – Tourinform

Programok és balatonfüredi élő zene a hosszú hétvégére

A hosszú hétvége során minden este más-más zenei élmény várja a vendégeket. Csütörtökön a Fuego zenekar, pénteken az LZ & Dyna Duó, szombaton pedig DJ Schneider gondoskodik a hangulatról.

Közben Riczu Tamás villányi borász kalauzolja a vendégeket a vörösborok világában, bemutatva különleges tételeit és a borokhoz illő ízélményeket.

Szombattól kezdődően házi rétesekkel is várják a látogatókat: almás, tökös-mákos és túrós variációk közül lehet választani, így a gasztronómiai élmény is garantált.

Hasonló események a régióban

Hasonló, korábbi események is bizonyították, hogy az ősszel szervezett programok rendkívül népszerűek a régióban. Október közepén Arácson például a Habzás rendezvényen a látogatók különleges kézműves söröket kóstolhattak, köztük a Helka különlegességeit, a fesztivál hangulata pedig családias és közösségteremtő volt.