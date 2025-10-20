október 20., hétfő

Őszi hangulat Balatonfüreden

Élő zene, bor és rétes – Balatonfüredi hosszú hétvége a Karolinában

Október utolsó hétvégéjén Balatonfüreden a Karolina Kávéház & Koktélbár programokkal, borbemutatóval és házi rétesekkel várja a vendégeket. A balatonfüredi élő zene minden este más zenei élményt kínál, így a kikapcsolódás garantált.

Balogh Rebeka

Balatonfüredi élő zene Karolina Kávéház & Koktélbárban október 23. és 26. között. A programok minden este 19 órától kezdődnek, a hangulatot különböző zenei formációk biztosítják – írja a Füred infó.

Balatonfüredi élő zene a Karolina Kávéház & Koktélbár hangulatos környezetében
Forrás: Balatonfüredi Programok – Tourinform

Programok és balatonfüredi élő zene a hosszú hétvégére

A hosszú hétvége során minden este más-más zenei élmény várja a vendégeket. Csütörtökön a Fuego zenekar, pénteken az LZ & Dyna Duó, szombaton pedig DJ Schneider gondoskodik a hangulatról. 

Közben Riczu Tamás villányi borász kalauzolja a vendégeket a vörösborok világában, bemutatva különleges tételeit és a borokhoz illő ízélményeket.

Szombattól kezdődően házi rétesekkel is várják a látogatókat: almás, tökös-mákos és túrós variációk közül lehet választani, így a gasztronómiai élmény is garantált. 

Hasonló események a régióban

Hasonló, korábbi események is bizonyították, hogy az ősszel szervezett programok rendkívül népszerűek a régióban. Október közepén Arácson például a Habzás rendezvényen a látogatók különleges kézműves söröket kóstolhattak, köztük a Helka különlegességeit, a fesztivál hangulata pedig családias és közösségteremtő volt.

Ugyancsak a Balaton partján, Badacsonyban a Füge Fesztivál keretében gasztronómia, bor és zene várta a vendégeket három napon át. A fesztivál során Michelin-csillagos éttermek, neves balatoni vendéglátóhelyek, borászatok és zenés programok teremtettek felejthetetlen hangulatot, amely a Balaton őszi turizmusának kiemelt eseményévé vált.

Balaton környékén az élő zene, a gasztronómia és a közösségi élmények tökéletes összhangban vonzzák a látogatókat, és a Karolina hosszú hétvégi programja is ebbe a hagyományba illeszkedik: nem csupán a zene és a bor élvezetéről szól, hanem a helyi kultúra és közösség támogatásáról is.

