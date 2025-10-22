1 órája
Balatonfüredi diákok Szent Benedek nyomában
Balatonfüredi tanulók október elején részt vettek a bencés iskolák közös olaszországi zarándoklatán. A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium programja lehetőséget biztosított Szent Benedek élete legfontosabb helyszíneinek felfedezésére és a bencés szellemiség elmélyítésére.
A diákok október 8. és 13. között részt vettek a bencés iskolák közös olaszországi zarándoklatán. A program során a diákok Szent Benedek életének legfontosabb helyszíneit járták végig, miközben közös elmélkedéseken és kreatív feladatokon keresztül mélyítették a bencés szellemiség megértését – írja a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium.
A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium zarándoklatának helyszínei és tanulsága
A zarándoklat első állomása Subiaco volt, ahol Szent Benedek fiatalkori éveinek egyik legmeghatározóbb időszakát töltötte. A hegyek közé rejtett barlangban évekig élt remeteként, teljes csendben és elvonulásban. A diákok a látogatás során megismerkedtek azzal a környezettel, ahol a bencés lelkiség alapjai formálódtak, és ahol Szent Benedek elmélyült az imádságban és az önfegyelemben.
A következő megálló Vicovaro volt, amely Szent Benedek közösségi életének korai szakaszát idézte meg. A fiatalok megismerkedtek azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a rendalapító szembesült, amikor először próbált szerzetesi közösséget vezetni.
A harmadik helyszín Montecassino, a bencés rend születésének központja volt. A híres apátságban a résztvevők megtekintették a rendalapítás emlékhelyeit, és megismerhették a regula kialakulásának történetét.
A látogatás során a diákok megtapasztalhatták, mit jelent az „ora et labora” – az imádság és munka – elve a bencés hagyományban.
Az utolsó állomás Róma volt, ahol a tanulók a bencés örökség városi nyomait kutatták fel. Felkeresték azokat a templomokat és emlékhelyeket, amelyek Szent Benedek szellemiségét őrzik, és betekintést nyertek abba, hogyan hatott a rend az európai kultúrára és oktatásra.
A zárónapon hálaadó és összegző program keretében a diákok visszatekintettek az öt nap során szerzett lelki, kulturális és fizikai élményekre.
A tanulságok hangsúlyozták az „áldássá lenni” üzenetét, amely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy a tapasztalatokat és felismeréseket saját közösségükben is kamatoztassák.
Az iskola egyéb programjai és eredményei
A gimnázium tanulói az alkotói pályázatokon elért sikereikkel kreativitásukat és felelősségtudatukat bizonyították. A díjak nemcsak az önbizalmukat, hanem közösségi aktivitásukat is erősítették, és a későbbi programokon is kamatoztathatóak.
Korábban a tanulók aktívan részt vettek különböző közösségi és kulturális eseményeken, amiért nemrég több mint kétszáz diákot díjaztak kiemelkedő teljesítményükért, köztük az intézmény diákjait is. Ezek az elismerések jól példázzák a diákok elkötelezettségét és a közösség iránti felelősségvállalásukat.
Az egyik legkorábbi program, amin az iskola tanulói részt vettek, a Fut a Füred volt. A város legszebb részein rendezett futóversenyeken elért eredmények, valamint a készített fotók és videók dokumentálták a diákok közösségi élményeit és fizikai aktivitását.
