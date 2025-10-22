Balatonfüredi diákok Szent Benedek nyomában

A diákok október 8. és 13. között részt vettek a bencés iskolák közös olaszországi zarándoklatán. A program során a diákok Szent Benedek életének legfontosabb helyszíneit járták végig, miközben közös elmélkedéseken és kreatív feladatokon keresztül mélyítették a bencés szellemiség megértését – írja a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium.

A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium programja során a fiatalok lehetőséget kaptak a lelki elmélyülésre.

Fotó: Szent Benedek/Balatonfüred

A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium zarándoklatának helyszínei és tanulsága

A zarándoklat első állomása Subiaco volt, ahol Szent Benedek fiatalkori éveinek egyik legmeghatározóbb időszakát töltötte. A hegyek közé rejtett barlangban évekig élt remeteként, teljes csendben és elvonulásban. A diákok a látogatás során megismerkedtek azzal a környezettel, ahol a bencés lelkiség alapjai formálódtak, és ahol Szent Benedek elmélyült az imádságban és az önfegyelemben.

A következő megálló Vicovaro volt, amely Szent Benedek közösségi életének korai szakaszát idézte meg. A fiatalok megismerkedtek azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a rendalapító szembesült, amikor először próbált szerzetesi közösséget vezetni.

A harmadik helyszín Montecassino, a bencés rend születésének központja volt. A híres apátságban a résztvevők megtekintették a rendalapítás emlékhelyeit, és megismerhették a regula kialakulásának történetét.

A látogatás során a diákok megtapasztalhatták, mit jelent az „ora et labora” – az imádság és munka – elve a bencés hagyományban.

Az utolsó állomás Róma volt, ahol a tanulók a bencés örökség városi nyomait kutatták fel. Felkeresték azokat a templomokat és emlékhelyeket, amelyek Szent Benedek szellemiségét őrzik, és betekintést nyertek abba, hogyan hatott a rend az európai kultúrára és oktatásra.

A zárónapon hálaadó és összegző program keretében a diákok visszatekintettek az öt nap során szerzett lelki, kulturális és fizikai élményekre.

A tanulságok hangsúlyozták az „áldássá lenni” üzenetét, amely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy a tapasztalatokat és felismeréseket saját közösségükben is kamatoztassák.

Fotó: Szent Benedek/Balatonfüred

Az iskola egyéb programjai és eredményei

A gimnázium tanulói az alkotói pályázatokon elért sikereikkel kreativitásukat és felelősségtudatukat bizonyították. A díjak nemcsak az önbizalmukat, hanem közösségi aktivitásukat is erősítették, és a későbbi programokon is kamatoztathatóak.