Kirándulás

1 órája

Balatonfüredi diákok Szent Benedek nyomában

Címkék#olaszországi zarándoklat#iskola#Balatonfüred#Szent Benedek#diák#program

Balatonfüredi tanulók október elején részt vettek a bencés iskolák közös olaszországi zarándoklatán. A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium programja lehetőséget biztosított Szent Benedek élete legfontosabb helyszíneinek felfedezésére és a bencés szellemiség elmélyítésére.

Balogh Rebeka

A diákok október 8. és 13. között részt vettek a bencés iskolák közös olaszországi zarándoklatán. A program során a diákok Szent Benedek életének legfontosabb helyszíneit járták végig, miközben közös elmélkedéseken és kreatív feladatokon keresztül mélyítették a bencés szellemiség megértését – írja a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium.

A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium programja során a fiatalok lehetőséget kaptak a lelki elmélyülésre. Forrás: Szent Benedek - Balatonfüred
A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium programja során a fiatalok lehetőséget kaptak a lelki elmélyülésre.
Fotó: Szent Benedek/Balatonfüred

A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium zarándoklatának helyszínei és tanulsága

A zarándoklat első állomása Subiaco volt, ahol Szent Benedek fiatalkori éveinek egyik legmeghatározóbb időszakát töltötte. A hegyek közé rejtett barlangban évekig élt remeteként, teljes csendben és elvonulásban. A diákok a látogatás során megismerkedtek azzal a környezettel, ahol a bencés lelkiség alapjai formálódtak, és ahol Szent Benedek elmélyült az imádságban és az önfegyelemben.

A következő megálló Vicovaro volt, amely Szent Benedek közösségi életének korai szakaszát idézte meg. A fiatalok megismerkedtek azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a rendalapító szembesült, amikor először próbált szerzetesi közösséget vezetni.

A harmadik helyszín Montecassino, a bencés rend születésének központja volt. A híres apátságban a résztvevők megtekintették a rendalapítás emlékhelyeit, és megismerhették a regula kialakulásának történetét. 

A látogatás során a diákok megtapasztalhatták, mit jelent az „ora et labora” – az imádság és munka – elve a bencés hagyományban.

Az utolsó állomás Róma volt, ahol a tanulók a bencés örökség városi nyomait kutatták fel. Felkeresték azokat a templomokat és emlékhelyeket, amelyek Szent Benedek szellemiségét őrzik, és betekintést nyertek abba, hogyan hatott a rend az európai kultúrára és oktatásra.

A zárónapon hálaadó és összegző program keretében a diákok visszatekintettek az öt nap során szerzett lelki, kulturális és fizikai élményekre. 

A tanulságok hangsúlyozták az „áldássá lenni” üzenetét, amely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy a tapasztalatokat és felismeréseket saját közösségükben is kamatoztassák.

Fotó: Szent Benedek/Balatonfüred

Az iskola egyéb programjai és eredményei

A gimnázium tanulói az alkotói pályázatokon elért sikereikkel kreativitásukat és felelősségtudatukat bizonyították. A díjak nemcsak az önbizalmukat, hanem közösségi aktivitásukat is erősítették, és a későbbi programokon is kamatoztathatóak.

Korábban a tanulók aktívan részt vettek különböző közösségi és kulturális eseményeken, amiért nemrég több mint kétszáz diákot díjaztak kiemelkedő teljesítményükért, köztük az intézmény diákjait is. Ezek az elismerések jól példázzák a diákok elkötelezettségét és a közösség iránti felelősségvállalásukat.

Az egyik legkorábbi program, amin az iskola tanulói részt vettek, a Fut a Füred volt. A város legszebb részein rendezett futóversenyeken elért eredmények, valamint a készített fotók és videók dokumentálták a diákok közösségi élményeit és fizikai aktivitását.

 

