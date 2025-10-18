Páratlan panoráma a balatongyöröki Szépkilátóról (+ videó)

A balatongyöröki Szépkilátó a térség egyik kedvelt kirándulóhelye, ahonnan a túrázók a Balaton és a környező dombvidék teljes szépségét élvezhetik ősszel is.

A balatongyöröki Szépkilátóhoz vezető út őszi színekben pompázik, a kilátóból pedig a Balaton panorámája tárul a látogatók elé.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A balatongyöröki Szépkilátó páratlan panorámája

A kilátóhoz vezető sétaút őszi színekben tárul elénk, a fák között kanyargó ösvény kellemes séta lehetőséget kínál. A kilátóból a Balaton és a környező dombok látványa tárul a túrázók elé. A helyszínen készült videó élőben is bemutatja a táj szépségét és a kirándulás hangulatát.