Balaton-part
1 órája
Páratlan panoráma a balatongyöröki Szépkilátóról (+ videó)
A Balaton és környéke ősszel is csodás kirándulóhelyeket kínál. A balatongyöröki Szépkilátó különleges panorámát nyújt mindazoknak, akik felkeresik – a friss levegő és a lélegzetelállító kilátás garantáltan emlékezetes élményt ad.
A balatongyöröki Szépkilátó a térség egyik kedvelt kirándulóhelye, ahonnan a túrázók a Balaton és a környező dombvidék teljes szépségét élvezhetik ősszel is.
A balatongyöröki Szépkilátó páratlan panorámája
A kilátóhoz vezető sétaút őszi színekben tárul elénk, a fák között kanyargó ösvény kellemes séta lehetőséget kínál. A kilátóból a Balaton és a környező dombok látványa tárul a túrázók elé. A helyszínen készült videó élőben is bemutatja a táj szépségét és a kirándulás hangulatát.
Ezt ne hagyja ki!Őszi túra
2025.10.02. 16:30
Ez a bakonyi sziklakatlan olyan, mintha egy másik világba vezetneŐszi kaland a Bakony titokzatos sziklakatlanában.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre