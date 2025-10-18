október 18., szombat

Balaton-part

1 órája

Páratlan panoráma a balatongyöröki Szépkilátóról (+ videó)

Címkék#sétaút#balatongyöröki#őszi kirándulás#szépkilátó#Balaton#panoráma#kirándulóidő

A Balaton és környéke ősszel is csodás kirándulóhelyeket kínál. A balatongyöröki Szépkilátó különleges panorámát nyújt mindazoknak, akik felkeresik – a friss levegő és a lélegzetelállító kilátás garantáltan emlékezetes élményt ad.

Balogh Rebeka

A balatongyöröki Szépkilátó a térség egyik kedvelt kirándulóhelye, ahonnan a túrázók a Balaton és a környező dombvidék teljes szépségét élvezhetik ősszel is. 

A Balatongyöröki szépkilátóhoz vezető út őszi színekben pompázik, a kilátóból pedig a Balaton panorámája tárul a látogatók elé. Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
A balatongyöröki Szépkilátóhoz vezető út őszi színekben pompázik, a kilátóból pedig a Balaton panorámája tárul a látogatók elé.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A balatongyöröki Szépkilátó páratlan panorámája

A kilátóhoz vezető sétaút őszi színekben tárul elénk, a fák között kanyargó ösvény kellemes séta lehetőséget kínál. A kilátóból a Balaton és a környező dombok látványa tárul a túrázók elé. A helyszínen készült videó élőben is bemutatja a táj szépségét és a kirándulás hangulatát.

 

