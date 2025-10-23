2 órája
102 évesen hunyt el a legidősebb balatoni férfi
Mérnökként dolgozott, Ausztráliában élt, hetven felett tért vissza szülőföldjére és 102 éves korában elhunyt Háry Kálmán. Sokan ismerték, így a balatoni gyász emlékekkel vegyül. Mi is felidézzük sorsa fordulatait.
A balatoni gyász emlékekkel vegyes, egy igazi korrekoderrtől búcsúznak a fürediek, Balatonfüred legidősebb lakójától.
Sajnálattal értesültem róla, hogy 102 éves korában elhunyt városunk legidősebb lakója, Háry Kálmán úr
– a hírt közösségi oldalán szerdán tette közzé Bóka István balatonfüredi polgármester és a következő sorokkal folytatta posztját:
Őszinte részvétem családjának és mindenkinek, aki ismerte és tisztelte őt. Emlékét megőrizzük!
A kommentelők a több mint százéves férfi gyászhíre kapcsán így fogalmaztak:
102 évesen az ünnep előtt hunyt el
Két évvel ezelőtt volt Kálmán bácsi kerek születésnapja, akkor a százévest az önkormányzat képviselői is felköszöntötték.
A szellemi munkát örömként, a fizikait sportként éltem meg, a teremtett világ minden apró szépségéből és a szeretet megéléséből merítettem erőt ehhez a száz évhez
– így fogalmazott Háry Kálmán a születésnapi házi ünnepségen 2023-ban.
94 évesen tért haza Füred legidősebb lakója, a 100 éves Kálmán bácsi
Korábbi cikkünk szerint:
- Körmenden született.
- Mérnökként dolgozott, már gyermekkorában megkedvelte a rajzolást.
- 1956-ban Ausztráliában kezdett új életet.
- Csaknem hetvenéves volt, amikor elkezdett visszajárni Magyarországra, ahol édesanyja és testvére, később élettársa várta itthon.
- Kétlaki életet élt, több hónapot Balatonfüreden töltött, majd visszatért a 21 ezer kilométerre lévő kontinensre.
- Nyolc esztendeje tért haza véglegesen.
- A képzőművészet, a festészet iránti szeretete alkotásra ösztönözte, több városban volt kiállítása.
- Századik születésnapja alakalmából lánya, fia, két unokája és öt dédunokája is felköszöntötte.
- Napjait sok olvasással, sétával és pihenéssel töltötte, és még százévesen is részt vett a ház körüli munkákban.