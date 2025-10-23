102 évesen hunyt el a legidősebb balatoni férfi

A balatoni gyász emlékekkel vegyes, egy igazi korrekoderrtől búcsúznak a fürediek, Balatonfüred legidősebb lakójától.

Balatoni gyász, elhunyt a legidősebb balatonfüredi, Háry Kálmán. Százéves születésnapja apropóján két éve az önkormányzat képviselői is felköszöntötték, ekkor készült a kép.

Forrás: önkormányzat, Szente Benjámin

Sajnálattal értesültem róla, hogy 102 éves korában elhunyt városunk legidősebb lakója, Háry Kálmán úr

– a hírt közösségi oldalán szerdán tette közzé Bóka István balatonfüredi polgármester és a következő sorokkal folytatta posztját:

Őszinte részvétem családjának és mindenkinek, aki ismerte és tisztelte őt. Emlékét megőrizzük!

Balatoni gyász

A kommentelők a több mint százéves férfi gyászhíre kapcsán így fogalmaztak:

Gyönyörű kor, Isten nyugosztalja! Őszinte együttérzésünk, részvétünk! Mindig nagy élmény volt vele beszélgeti, nagyon sajnálom.

102 évesen az ünnep előtt hunyt el

Két évvel ezelőtt volt Kálmán bácsi kerek születésnapja, akkor a százévest az önkormányzat képviselői is felköszöntötték.

A szellemi munkát örömként, a fizikait sportként éltem meg, a teremtett világ minden apró szépségéből és a szeretet megéléséből merítettem erőt ehhez a száz évhez

– így fogalmazott Háry Kálmán a születésnapi házi ünnepségen 2023-ban.