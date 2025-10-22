Falba rejtett százéves üzenetet találtak a Balatonnál, mutatjuk az időkapszulát

Kőműves dolgozik a felsőörsi fiatalok házán mostanában, és a napokban így derült fény egy különleges felfedezésre. Új szobával bővítik ugyanis a főutcában található régi kőházat, a nappali falát ezért megbontották, hogy egy ajtót helyezzenek bele. A hetven centi széles fal rejtette az üreget, amiből sértetlenül került elő egy szép formájú üveg, a balatoni időkapszula.

Balatoni időkapszula – Az is kiderült az időkapszula révén, hogy 1922-ben leégett a ház.

Fotó: olvasó

Minderről a fiatal pár tagjai beszéltek lapunknak, Decsi Márton dolgozik együtt kőművesükkel. Az is kiderült, hogy a felsőörsi ház mostani tulajdonosai nem tudták csipesszel kihúzni a palackból a körülbelül A5-ös méretű, összehajtogatott, régi papírlapot. Szét kellett törni az üveget, de mindenképp szeretnék majd összeragasztani, megőrizni. Értékes, ami benne volt 102 éven át. Bodó kőműves munkájáról és a ház korábbi leégéséről is árulkodnak őseink szép, döntött betűi, melyhez töltőtollat használhattak az íráskor.

Üzenet a palackban. A hetven centi széles fal üregébe tette be egykor a kőműves az üvegbe hajtogatott papírlapot.

Fotó: olvasó

Balatoni időkapszula

Ez a szöveg szerepel az üvegbe rejtett üzeneten kézzel írva, a Balaton múltjáról, a környékén élőkről, őseinkről árulkodva:

Ezen hajlékot Sűjtőri(?) Dániel újítata 1923 esztendőben Bodó István kőműves által Isten nevében 1923 augusztus 29-én, Felsőörs

Majd a papírlap másik oldalán így folytatódik a szöveg a házra vonatkozó adatokkal:

Készült 1780-ban, újítva lett 1850-ben, leégett 1922 augusztus 22-én.

Reméljük, sok örömet él meg még majd a jövőben a fiatal pár abban a házban, aminek múltjáról a különleges üzenet, az időkapszula révén tudtak meg most többet.

Mi kerülhet az időkapszulába?

Tudunk róla, hogy a Kisalföldön küszöb alá rejtett fém időkapszula, időkapszula doboz, ládika került elő korábban, és abban névjegykártyákat találtak a régi újság mellett, amiben Jókai egyik cikke is szerepelt, tudósítás Sissi, Erzsébet királyné temetéséről. S alapkőletételkor készülnek manapság is nagyobb időkapszulák.

Mi kerülhet ezekbe? Mi lehet egy időkapszula tartalma?