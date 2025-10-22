2 órája
Falba rejtett százéves üzenetet találtak a Balatonnál, mutatjuk az időkapszulát
Fiatal házaspár bővíti éppen a felsőörsi főutcában lévő házát. A munkálatok során került elő a palackba rejtett üzenet a múltból. Mutatjuk, mit lehetett megtudni a balatoni időkapszula révén, mit árulnak el a több mint százéves, kézzel írt sorok.
Kőműves dolgozik a felsőörsi fiatalok házán mostanában, és a napokban így derült fény egy különleges felfedezésre. Új szobával bővítik ugyanis a főutcában található régi kőházat, a nappali falát ezért megbontották, hogy egy ajtót helyezzenek bele. A hetven centi széles fal rejtette az üreget, amiből sértetlenül került elő egy szép formájú üveg, a balatoni időkapszula.
Minderről a fiatal pár tagjai beszéltek lapunknak, Decsi Márton dolgozik együtt kőművesükkel. Az is kiderült, hogy a felsőörsi ház mostani tulajdonosai nem tudták csipesszel kihúzni a palackból a körülbelül A5-ös méretű, összehajtogatott, régi papírlapot. Szét kellett törni az üveget, de mindenképp szeretnék majd összeragasztani, megőrizni. Értékes, ami benne volt 102 éven át. Bodó kőműves munkájáról és a ház korábbi leégéséről is árulkodnak őseink szép, döntött betűi, melyhez töltőtollat használhattak az íráskor.
Balatoni időkapszula
Ez a szöveg szerepel az üvegbe rejtett üzeneten kézzel írva, a Balaton múltjáról, a környékén élőkről, őseinkről árulkodva:
Ezen hajlékot Sűjtőri(?) Dániel újítata 1923 esztendőben Bodó István kőműves által Isten nevében 1923 augusztus 29-én, Felsőörs
Majd a papírlap másik oldalán így folytatódik a szöveg a házra vonatkozó adatokkal:
Készült 1780-ban, újítva lett 1850-ben, leégett 1922 augusztus 22-én.
Reméljük, sok örömet él meg még majd a jövőben a fiatal pár abban a házban, aminek múltjáról a különleges üzenet, az időkapszula révén tudtak meg most többet.
Mi kerülhet az időkapszulába?
Tudunk róla, hogy a Kisalföldön küszöb alá rejtett fém időkapszula, időkapszula doboz, ládika került elő korábban, és abban névjegykártyákat találtak a régi újság mellett, amiben Jókai egyik cikke is szerepelt, tudósítás Sissi, Erzsébet királyné temetéséről. S alapkőletételkor készülnek manapság is nagyobb időkapszulák.
Mi kerülhet ezekbe? Mi lehet egy időkapszula tartalma?
- Névjegykártyák,
- aznapi újság,
- szöveg az épületről,
- azzal kapcsolatos dátumok,
- pár apró emléktárgy az ünnepség részvevőitől,
- manapság pedig már akár színes festék segítségével ujjlenyomatok,
- digitális adathordozóra elmentett rövid videós felvételek, fotók, szövegek.
Időkapszula: ma már divat
Már gravírozott emlékdoboz is kapható ahhoz, hogy például esküvő alkalmából időkapszula készüljön, akár rozsdamentes csomagolásban.
Időkapszula vásárlása is lehetséges. Időkapszulaárakat találunk bőven a neten, tízezer forint körüli áron kaphatóak. Időkapszula-ötletek között szintén válogathatunk. Ahhoz is adnak tanácsot, az időkapszula szövege mi legyen, mit írhatunk bele.
Ma már divat az időkapszula használata, az üzenet a múltból a jövőnek, ám ez a szokás talán egyidős az emberiséggel.
Az üzenet a palackban pedig egy gyakran emlegetett fogalom, a tengerbe lehetett így üzenetet bedobni, úgy, hogy a feladó nem tudhatta, ki kapja azt meg. Még romantikus film is készült ezzel a címmel, Robin Wright és Kevin Costner főszereplésével.
