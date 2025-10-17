október 17., péntek

Eladó álomotthon lélegzetelállító panorámával, mediterrán életérzéssel

Egy különleges otthon keresi új tulajdonosát Balatonfüreden. A balatoni ingatlan exkluzív kerttel és panorámával várja az érdeklődőket.

Balogh Rebeka
Ikerház eladó, gyönyörű kerttel és kilátással.

Forrás: ingatlan.hu

Ez a balatoni ingatlan egy belső kétszintes ikerház, amely panorámás kilátást kínál a Balatonra, exkluzív kerttel és modern építészeti megoldásokkal – írja az ingatlan.com.

Balatoni ingatlan csodás panorámával, ideális pihenéshez és családi programokhoz. Forrás: ingatlan.hu
Balatoni ingatlan csodás panorámával, ami ideális a nyugodt pihenéshez és családi programokhoz egyaránt.
Fotó: ingatlan.hu

Balatoni ingatlan a családi életre szabva

A ház 2021-ben épült, belső kétszintes ikerház, amelyhez mediterrán kert tartozik, ahol különleges, import növények gondoskodnak a hangulatról. 

Az ingatlan Balatonfüred egyik nyugodt utcájában található, csodás panorámával a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre. 

A felső szint jelenleg egy légterű, de könnyen két különálló szobává alakítható, a földszinten nappali és hálószoba kapott helyet. A telek parkolásra is alkalmas, a garázs külön vétel. 

Ha már panorámás ingatlanokról van szó, érdemes megemlíteni a Meleg-hegyi dűlő csendes, zöldövezeti részén található, korábban kínált eladó házat, amelynek felső szintje szintén élvezhető balatoni panorámát nyújt. Így jól érzékelhető, milyen adottságokat kínálnak a hasonló házak a térségben.

A környék rendezett, a közelben sokféle szolgáltatás található, így az ingatlan ideális állandó lakóhelynek, nyaralónak vagy befektetésnek is.

 

