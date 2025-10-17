1 órája
Eladó álomotthon lélegzetelállító panorámával, mediterrán életérzéssel
Egy különleges otthon keresi új tulajdonosát Balatonfüreden. A balatoni ingatlan exkluzív kerttel és panorámával várja az érdeklődőket.
Ikerház eladó, gyönyörű kerttel és kilátással.
Forrás: ingatlan.hu
Ez a balatoni ingatlan egy belső kétszintes ikerház, amely panorámás kilátást kínál a Balatonra, exkluzív kerttel és modern építészeti megoldásokkal – írja az ingatlan.com.
Balatoni ingatlan a családi életre szabva
A ház 2021-ben épült, belső kétszintes ikerház, amelyhez mediterrán kert tartozik, ahol különleges, import növények gondoskodnak a hangulatról.
Az ingatlan Balatonfüred egyik nyugodt utcájában található, csodás panorámával a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre.
A felső szint jelenleg egy légterű, de könnyen két különálló szobává alakítható, a földszinten nappali és hálószoba kapott helyet. A telek parkolásra is alkalmas, a garázs külön vétel.
Ha már panorámás ingatlanokról van szó, érdemes megemlíteni a Meleg-hegyi dűlő csendes, zöldövezeti részén található, korábban kínált eladó házat, amelynek felső szintje szintén élvezhető balatoni panorámát nyújt. Így jól érzékelhető, milyen adottságokat kínálnak a hasonló házak a térségben.
A környék rendezett, a közelben sokféle szolgáltatás található, így az ingatlan ideális állandó lakóhelynek, nyaralónak vagy befektetésnek is.