Eladó álomotthon lélegzetelállító panorámával, mediterrán életérzéssel

Ez a balatoni ingatlan egy belső kétszintes ikerház, amely panorámás kilátást kínál a Balatonra, exkluzív kerttel és modern építészeti megoldásokkal – írja az ingatlan.com.

Balatoni ingatlan csodás panorámával, ami ideális a nyugodt pihenéshez és családi programokhoz egyaránt.

Fotó: ingatlan.hu

Balatoni ingatlan a családi életre szabva

A ház 2021-ben épült, belső kétszintes ikerház, amelyhez mediterrán kert tartozik, ahol különleges, import növények gondoskodnak a hangulatról.

Az ingatlan Balatonfüred egyik nyugodt utcájában található, csodás panorámával a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre.

A felső szint jelenleg egy légterű, de könnyen két különálló szobává alakítható, a földszinten nappali és hálószoba kapott helyet. A telek parkolásra is alkalmas, a garázs külön vétel.

Ha már panorámás ingatlanokról van szó, érdemes megemlíteni a Meleg-hegyi dűlő csendes, zöldövezeti részén található, korábban kínált eladó házat, amelynek felső szintje szintén élvezhető balatoni panorámát nyújt. Így jól érzékelhető, milyen adottságokat kínálnak a hasonló házak a térségben.