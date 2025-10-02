2 órája
Balatoni körvasút: idén már szerződéseket írnak alá – Közelebb a körbevonatozható tó álma
Évtizedes álom válik valóra: a Balaton körüli teljes vasúti összeköttetés előkészítése végre kézzelfogható szakaszba lépett. A körvasút megvalósítása nemcsak a közlekedést, hanem a turizmust is új szintre emelheti – a tó így valóban összekötheti az embereket.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közlése szerint idén novemberben megkezdik a balatoni körvasút tervezési szerződéseinek aláírását, a megvalósíthatósági tanulmányok pedig 2026 tavaszára készülhetnek el. Ezzel elindulhat a folyamat, amely fizikailag is lehetővé teszi a Balaton teljes körbevonatozását – néhány hiányzó pályaszakasz megépítésével és több vonal villamosításával, tájékoztatott a Világgazdaság.
A balatoni körvasút egyetlen vasúti rendszerbe kötné össze a tópart minden települését
A projekt egyik kulcseleme a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vonal villamosítása, amely 77 kilométeren szünteti meg a sebességkorlátozást, és Lepsény és Balatonakarattya között új, 9 kilométeres villamosított szakasz épül. A cél, hogy a tó körüli települések – borászatok, strandok, kulturális központok – átszállás nélkül legyenek elérhetők. Ez a turizmus és a helyiek mindennapi közlekedése szempontjából is áttörést jelenthet.
Zöldebb, gyorsabb, egész éves Balaton
A villamosítás nemcsak a menetidőt rövidíti, hanem csökkenti a környezeti terhelést is. A projekt várhatóan növeli az északi part turisztikai vonzerejét, és segíti a Balaton egész éves hasznosítását – hiszen nemcsak a nyári, hanem a tavaszi és őszi szezonban is kényelmesebben megközelíthetők lesznek a települések.
