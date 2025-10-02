Balatoni őszi programok: túrák, fesztiválok, borászat

október 2., csütörtök

Ősszel a Balaton északi partján kevesebb a turista, a táj színei azonban különösen látványosak. A balatoni őszi programok között a túrák, várak, tanösvények és borfesztiválok jelentik a legnépszerűbb célpontokat.

Balogh Rebeka

Az őszi időszakban a Balaton északi partja és környéke számos programot kínál. A balatoni őszi programok között szerepel a Szigligeti Vár, ahol a romok és a panoráma különösen látványosak. A Badacsonyi tanúhegyek és a Hegyestű tanösvények rövid és közepes túrákra alkalmasak, miközben az ősz színei kiemelik a régió természeti szépségeit. A Folly Arborétum Badacsonyörsön arborétumi és borászati látogatást kínál, a Káli-medence és Révfülöp pedig kellemes séta- és kikapcsolódási lehetőséget biztosít – írja a funzine.hu.

A balatoni őszi programok egyik leglátványosabb része a Badacsonyi tanúhegyek felfedezése, ahol a túrák és a kilátópontok a természet színes őszi fényében kínálnak élményt a látogatóknak. Forrás: mozgasvilag.hu
Balatoni őszi programok: Mit érdemes meglátogatni?

A Balatonfüredi Szüret október elején kerül megrendezésre, hagyományos borfesztivállal, helyi kézművesek bemutatójával és kulturális programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál lehetőséget ad a helyi borok kóstolására és a gasztronómiai élmények megismerésére.

A Füge Feszt Badacsonytomajban október 10–12. között zajlik, gasztronómiai és kulturális eseményekkel. A fesztiválon koncertek, főzőbemutatók és borkóstolók színesítik a programot.

A Tihanyi Őszi Fesztivál október első két hétvégéjén várja a látogatókat. A rendezvény az őszi erdő hangulatát idézi meg, a gasztronómiai kínálatban erdei gombák, bogyós gyümölcsök és gesztenyés finomságok szerepelnek. A Balaton partja, a természet színei és a wellness-sziget nyugalma teszik teljessé az élményt.

A Bor- és gasztrotúrák Badacsony környékén egész ősszel elérhetők. Több helyi borászat kínál vezetett túrákat és kóstolókat, amelyek során a látogatók megismerhetik a borászatok őszi kínálatát és a helyi gasztronómiai különlegességeket.

Balatonfűzfőn, a Parti sétányon október első hétvégéjén ingyenes madármegfigyelő programot rendeznek. Az esemény során az érdeklődők megismerkedhetnek az őszi madárvonulással és a csodálatos madárvilággal. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a madarak védelmére és a természet megóvására.

 

