Balatoni őszi programok: túrák, fesztiválok, borászat

Az őszi időszakban a Balaton északi partja és környéke számos programot kínál. A balatoni őszi programok között szerepel a Szigligeti Vár, ahol a romok és a panoráma különösen látványosak. A Badacsonyi tanúhegyek és a Hegyestű tanösvények rövid és közepes túrákra alkalmasak, miközben az ősz színei kiemelik a régió természeti szépségeit. A Folly Arborétum Badacsonyörsön arborétumi és borászati látogatást kínál, a Káli-medence és Révfülöp pedig kellemes séta- és kikapcsolódási lehetőséget biztosít – írja a funzine.hu.

A balatoni őszi programok egyik leglátványosabb része a Badacsonyi tanúhegyek felfedezése, ahol a túrák és a kilátópontok a természet színes őszi fényében kínálnak élményt a látogatóknak

Forrás: mozgasvilag.hu

Balatoni őszi programok: Mit érdemes meglátogatni?

A Balatonfüredi Szüret október elején kerül megrendezésre, hagyományos borfesztivállal, helyi kézművesek bemutatójával és kulturális programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál lehetőséget ad a helyi borok kóstolására és a gasztronómiai élmények megismerésére.

A Füge Feszt Badacsonytomajban október 10–12. között zajlik, gasztronómiai és kulturális eseményekkel. A fesztiválon koncertek, főzőbemutatók és borkóstolók színesítik a programot.