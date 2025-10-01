október 1., szerda

Ismét segítettek

Balatonkenesei Városvédő Egyesület folytatta a Tájház és az Iparos ház felújítását (galéria)

A Balatonkenesei Városvédő Egyesület ezen a hétvégén a Tájház és az Iparos ház közös használatában lévő vizesblokk felújítási munkálatait folytatta.

Szilas Lilla

„Tagjaink munkájának köszönhetően végeztünk a beltéri ajtók, ablakok, valamint a Mívesszín külső nyílászáróinak festésével” – osztották meg a Balatonkenesei Városvédő Egyesület Facebook-oldalán.

Fotó: Szatmári Ádám

Ismét segített a Balatonkenesei Városvédő Egyesület

„A vizesblokkok beltéri ajtóinak kilincseinek és zárainak cseréje után végzünk a komplett felújítási munkálatokkal. Köszönjük mindazoknak, akik a munkálatokban részt vettek, és azoknak, akik anyagilag támogatták, hogy ezt a célunkat is elérjük.” – olvasható a bejegyzésben. 

Balatonkenesei Városvédő Egyesület folytatta a Tájház és az Iparos ház felújítását

Fotók: Szatmári Ádám

Nemrég elkészítették a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde bejárata fölé épített új előtetőt, valamint a mesefigurákkal díszített oldalfalat. Az előtető nem csak praktikus, hanem barátságosabbá és vidámabbá teszi a bölcsődébe érkezést a gyermekek és szüleik számára. 

 

