3 órája
Fékezés nélkül hajtott át a kereszteződésen
Veszélyes közlekedési helyzet alakult ki Pápán, csak a vakszerencsén múlt, hogy nem történt baleset. A felelőtlen sofőr figyelmen kívül hagyta az Elsőbbségadás kötelező táblát, és fékezés nélkül hajtott át a kereszteződésen.
A Tisza Kálmán utcáról a Kmety György utcába tartva szerencsére nem történt baleset, ám a manőver könnyen tragédiával is végződhetett volna – ha éppen egy kerékpáros vagy más jármű halad a főúton, az autósnak esélye sem lett volna megállni. A hajmeresztő felvételt egy olvasó osztotta meg az infopapa.hu szerkesztőségével.
Nem a felelőtlen sofőrön múlt, hogy nem történt baleset
A közlekedők gyakran tapasztalják, hogy a városi forgalomban egyes sofőrök nem fordítanak kellő figyelmet az elsőbbségadásra, ezzel mások életét is veszélyeztetve. Nemrég nem messze ettől a kereszteződéstől történt gázolás egy lámpás kereszteződésben. Egy középkorú férfi kerékpárral akart átkelni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ráadásul a fényjelző készülék tilos jelzését is figyelmen kívül hagyta. Egy szabályosan közlekedő autós elütötte, és a kerékpárost kórházba kellett szállítani.