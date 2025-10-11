október 11., szombat

Centiken múlt a baleset

1 órája

Fékezés nélkül hajtott át a kereszteződésen

Címkék#baleset#Pápán#Elsőbbségadás kötelező#vakszerencse#sofőr

Veszélyes közlekedési helyzet alakult ki Pápán, csak a vakszerencsén múlt, hogy nem történt baleset. A felelőtlen sofőr figyelmen kívül hagyta az Elsőbbségadás kötelező táblát, és fékezés nélkül hajtott át a kereszteződésen.

Haraszti Gábor

A Tisza Kálmán utcáról a Kmety György utcába tartva szerencsére nem történt baleset, ám a manőver könnyen tragédiával is végződhetett volna – ha éppen egy kerékpáros vagy más jármű halad a főúton, az autósnak esélye sem lett volna megállni. A hajmeresztő felvételt egy olvasó osztotta meg az infopapa.hu szerkesztőségével.

Kis híján baleset történt egy pápai kereszteződésben
Nem sokon múlt a baleset a kereszteződésben
Forrás: nlc.hu

Nem a felelőtlen sofőrön múlt, hogy nem történt baleset

A közlekedők gyakran tapasztalják, hogy a városi forgalomban egyes sofőrök nem fordítanak kellő figyelmet az elsőbbségadásra, ezzel mások életét is veszélyeztetve. Nemrég nem messze ettől a kereszteződéstől történt gázolás egy lámpás kereszteződésben. Egy középkorú férfi kerékpárral akart átkelni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ráadásul a fényjelző készülék tilos jelzését is figyelmen kívül hagyta. Egy szabályosan közlekedő autós elütötte, és a kerékpárost kórházba kellett szállítani. 

 

