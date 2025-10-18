Súlyos baleset a 8-as úton, tűzesetek és műszaki mentések sora pénteken

Közlekedési baleset történt Tapolcán is, a 77-es főút 45-ös kilométerszelvényénél, ahol egy személyautó lesodródott az útról és árokba hajtott. A városi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, a sofőrt pedig a mentők kórházba szállították.

Tegnap Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél vadgázolás történt

Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság/Facebook

Ajkán egy Rákóczi utcai ingatlan pincéjében csőtörés miatt harminc centiméter magasan állt a víz, amelyet a helyi tűzoltók szivattyúval távolítottak el. A 82-es főúton, a 28-as kilométernél egy személyautó vaddal ütközött, a zirci önkormányzati és bakonyoszlopi önkéntes tűzoltók végezték a mentést, a sofőrt kórházba szállították.