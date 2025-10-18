október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelmi összefoglaló

1 órája

Súlyos baleset a 8-as úton, tűzesetek és műszaki mentések sora pénteken

Címkék#baleset#Ajka#tűzeset#személyautó#vármegye

Pénteken az Ajka és Bakonygyepes közötti súlyos baleset mellett a megyében több helyszínen is kisebb tűzesetek és műszaki mentések történtek.

Veol.hu

Pénteken a vármegyében több helyszínen is kisebb tűzesetek és műszaki mentések történtek, de a nap legkomolyabb eseménye Ajkánál, a 8-as főút 83-as kilométerénél történt. A helyszínen egy súlyos baleset következtében egy busz és egy személyautó ütközött össze, a személyautó kigyulladt, és egy személy a roncsok közé szorult. A tüzet a helyszínen tartózkodók eloltották, de a sofőrt az ajkai hivatásos tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk feszítővágóval, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel vittek a mentők a veszprémi kórházba. A buszon negyvenen utaztak, de közülük nem sérült meg senki.

Baleset – a 8-as főúton egy busz és személyautó frontálisan ütközött, több embert veszélyeztetve Fotó: Facebook/Ajkamentők
Baleset – a 8-as főúton egy busz és személyautó frontálisan ütközött, több embert veszélyeztetve
Fotó: Facebook/Ajkamentők

Balesetet, mentések a megyében

A nap folyamán számos kisebb beavatkozásra is sor került. Ugodon, a Kiss János utcában egy nagyméretű fűzfa dőlt ki, veszélyeztetve a forgalmat. A pápai hivatásos tűzoltók a magasból mentő kosarából motoros láncfűrésszel távolították el a kidőlt ágakat. Badacsonytördemicen, a Hősök útján egy fém hordóban szemetet égettek, amelyet a badacsonytomaji tűzoltók vízsugárral oltottak el, és felhívták az égető figyelmét, hogy a szemetelés tilos.

Közlekedési baleset történt Tapolcán is, a 77-es főút 45-ös kilométerszelvényénél, ahol egy személyautó lesodródott az útról és árokba hajtott. A városi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, a sofőrt pedig a mentők kórházba szállították.

Tegnap Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél vadgázolás történt
Tegnap Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél vadgázolás történt
Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság/Facebook

Ajkán egy Rákóczi utcai ingatlan pincéjében csőtörés miatt harminc centiméter magasan állt a víz, amelyet a helyi tűzoltók szivattyúval távolítottak el. A 82-es főúton, a 28-as kilométernél egy személyautó vaddal ütközött, a zirci önkormányzati és bakonyoszlopi önkéntes tűzoltók végezték a mentést, a sofőrt kórházba szállították.

Szentkirályszabadján, a Kossuth utcában egy autóalkatrészeket szállító kamion akadt el egy villanyoszlopban, amely megsérült. A veszprémi hivatásos tűzoltók a konténerszállító horgos emelő és kézi szerszámok segítségével kimozdították a pótkocsi hátulját, majd az úttest megtisztítása után a jármű folytathatta útját. Személyi sérülés nem történt.

A pénteki események jól szemléltetik a tűzoltók munkájának sokrétűségét. A kisebb tűzesetek és műszaki problémák mellett a közlekedési balesetek gyors reagálást igényeltek, és a tűzoltók szakszerű beavatkozása nélkül a következmények súlyosabbak lehettek volna.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu