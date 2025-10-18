1 órája
Súlyos baleset a 8-as úton, tűzesetek és műszaki mentések sora pénteken
Pénteken az Ajka és Bakonygyepes közötti súlyos baleset mellett a megyében több helyszínen is kisebb tűzesetek és műszaki mentések történtek.
Pénteken a vármegyében több helyszínen is kisebb tűzesetek és műszaki mentések történtek, de a nap legkomolyabb eseménye Ajkánál, a 8-as főút 83-as kilométerénél történt. A helyszínen egy súlyos baleset következtében egy busz és egy személyautó ütközött össze, a személyautó kigyulladt, és egy személy a roncsok közé szorult. A tüzet a helyszínen tartózkodók eloltották, de a sofőrt az ajkai hivatásos tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk feszítővágóval, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel vittek a mentők a veszprémi kórházba. A buszon negyvenen utaztak, de közülük nem sérült meg senki.
Balesetet, mentések a megyében
A nap folyamán számos kisebb beavatkozásra is sor került. Ugodon, a Kiss János utcában egy nagyméretű fűzfa dőlt ki, veszélyeztetve a forgalmat. A pápai hivatásos tűzoltók a magasból mentő kosarából motoros láncfűrésszel távolították el a kidőlt ágakat. Badacsonytördemicen, a Hősök útján egy fém hordóban szemetet égettek, amelyet a badacsonytomaji tűzoltók vízsugárral oltottak el, és felhívták az égető figyelmét, hogy a szemetelés tilos.
Közlekedési baleset történt Tapolcán is, a 77-es főút 45-ös kilométerszelvényénél, ahol egy személyautó lesodródott az útról és árokba hajtott. A városi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, a sofőrt pedig a mentők kórházba szállították.
Ajkán egy Rákóczi utcai ingatlan pincéjében csőtörés miatt harminc centiméter magasan állt a víz, amelyet a helyi tűzoltók szivattyúval távolítottak el. A 82-es főúton, a 28-as kilométernél egy személyautó vaddal ütközött, a zirci önkormányzati és bakonyoszlopi önkéntes tűzoltók végezték a mentést, a sofőrt kórházba szállították.
Szentkirályszabadján, a Kossuth utcában egy autóalkatrészeket szállító kamion akadt el egy villanyoszlopban, amely megsérült. A veszprémi hivatásos tűzoltók a konténerszállító horgos emelő és kézi szerszámok segítségével kimozdították a pótkocsi hátulját, majd az úttest megtisztítása után a jármű folytathatta útját. Személyi sérülés nem történt.
A pénteki események jól szemléltetik a tűzoltók munkájának sokrétűségét. A kisebb tűzesetek és műszaki problémák mellett a közlekedési balesetek gyors reagálást igényeltek, és a tűzoltók szakszerű beavatkozása nélkül a következmények súlyosabbak lehettek volna.