Vigyázz, a lehullott nedves falevél úgy csúszik, mint a hó – fokozott balesetveszély Veszprém környékén!
Ősszel a vármegye útjain – különösen a bakonyi szerpentineken – rejtett veszélyforrást jelentenek a nedves falevelek. A tapadás ilyenkor annyira lecsökkenhet, mintha jégen autóznánk. A térség erdős szakaszai lenyűgözőek, mégis komoly kockázatot hordoznak – fokozott figyelemre van szükség minden sofőrtől.
Az úttestre hulló falevelek jelentősen rontják a gumiabroncs tapadását. Nedves állapotban a súrlódási együttható a havas úttal azonos szintre eshet vissza, ezt a Ford belgiumi tesztpályáján végzett mérések is igazolták – mutat rá a kreszvaltozas.hu. A tapadásvesztés különösen kanyarodáskor balesetveszélyes, fékezéskor és a lejtős szakaszokon okozhat bajt: a fékút akár háromszorosára is nőhet, a jármű pedig irányíthatatlanná válhat.
A jelenség Veszprém városi utcáin, különösen a Viadukt, a Jeruzsálem-hegy és a Dózsa György út környékén is megfigyelhető: a párás reggeleken az aszfalt alattomosan csúszós, és sok autós csak az utolsó pillanatban érzékeli, mennyire romlott a tapadás.
Balesetveszélyes útszakaszok veszprém térségében
Az Időkép adatai szerint 2025 októberének első hetében átlagon felüli csapadék hullott a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. A Nemesvámos–Veszprém közötti útszakaszon, valamint a Balatonfüred–Aszófő közti árnyékos kanyarokban a helyi sofőrök már most jelezték, hogy a falevélréteg „szappanszerű” csúszást okoz. A bakonyi szerpentineken és a Balaton-felvidéki ligetes úton ez a hatás fokozottan jelentkezik – a levelek alá szorult nedvesség filmréteget képez, amely szinte jégrétegként viselkedik.
A Magyar Közút Veszprém vármegyei igazgatósága közleményben kérte a lakosságot:
Ne fújják az útra a leveleket, mert ezzel nemcsak a járdát, hanem a közlekedőket is veszélybe sodorják
Hogyan előzhető meg a közlekedési veszély?
- Lassabban, finomabban: faleveles útszakaszon kerüld a hirtelen kormánymozdulatokat.
- Növeld a követési távolságot: a csúszós levelek miatt a féktávolság akár kétszeresére nőhet.
- Motorosként extra óvatosság: két keréken hamarabb bekövetkezik a tapadásvesztés.
- Ellenőrizd a gumiabroncsokat, és csak jó mintázatú, szezonális gumival közlekedj.
Önkormányzatoknak:
- Rendszeres lombgyűjtés és útmenti takarítás.
- Lombfúvás helyett lombszívás: így elkerülhető, hogy a levelek az útra kerüljenek.
- Figyelmeztető táblák, különösen lejtős, árnyékos útszakaszokon.
Bakonyi valóság – a természet szépsége mögött a veszély
A Bakony színes erdői minden ősszel turisták ezreit vonzzák, de az utak mentén vastagon álló levelek már több koccanást és megcsúszást okoztak a közelmúltban. A Balaton-felvidék településein, például Tótvázsonyban és Nagyvázsonyban, a helyi polgárőrség külön figyelmeztetést adott ki a lakosságnak a „falevél-csúszda” jelenségre. Az őszi romantika tehát könnyen balesetforrássá válhat – elég egy félig átnedvesedett kanyar, hogy az autó irányíthatatlanná váljon.
