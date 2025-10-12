október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi csúszásveszély az utakon

43 perce

Vigyázz, a lehullott nedves falevél úgy csúszik, mint a hó – fokozott balesetveszély Veszprém környékén!

Címkék#úttest#balesetveszély#falevél#bakony#Veszprém

Ősszel a vármegye útjain – különösen a bakonyi szerpentineken – rejtett veszélyforrást jelentenek a nedves falevelek. A tapadás ilyenkor annyira lecsökkenhet, mintha jégen autóznánk. A térség erdős szakaszai lenyűgözőek, mégis komoly kockázatot hordoznak – fokozott figyelemre van szükség minden sofőrtől.

Csizi Péter

Az úttestre hulló falevelek jelentősen rontják a gumiabroncs tapadását. Nedves állapotban a súrlódási együttható a havas úttal azonos szintre eshet vissza, ezt a Ford belgiumi tesztpályáján végzett mérések is igazolták – mutat rá a kreszvaltozas.hu. A tapadásvesztés különösen kanyarodáskor balesetveszélyes, fékezéskor és a lejtős szakaszokon okozhat bajt: a fékút akár háromszorosára is nőhet, a jármű pedig irányíthatatlanná válhat.

Nedves falevelek borítják az úttestet– az őszi látvány szép, de a tapadás akár 70%-kal is csökkenhet, ezért fokozottan balesetveszélyes
Nedves falevelek borítják az úttestet – az őszi látvány szép, de a tapadás akár 70%-kal is csökkenhet, ami fokozott balesetveszélyt jelent
Forrás: wallup.net

A jelenség Veszprém városi utcáin, különösen a Viadukt, a Jeruzsálem-hegy és a Dózsa György út környékén is megfigyelhető: a párás reggeleken az aszfalt alattomosan csúszós, és sok autós csak az utolsó pillanatban érzékeli, mennyire romlott a tapadás.

Balesetveszélyes útszakaszok veszprém térségében

Az Időkép adatai szerint 2025 októberének első hetében átlagon felüli csapadék hullott a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. A Nemesvámos–Veszprém közötti útszakaszon, valamint a Balatonfüred–Aszófő közti árnyékos kanyarokban a helyi sofőrök már most jelezték, hogy a falevélréteg „szappanszerű” csúszást okoz. A bakonyi szerpentineken és a Balaton-felvidéki ligetes úton ez a hatás fokozottan jelentkezik – a levelek alá szorult nedvesség filmréteget képez, amely szinte jégrétegként viselkedik.

A Magyar Közút Veszprém vármegyei igazgatósága közleményben kérte a lakosságot:

Ne fújják az útra a leveleket, mert ezzel nemcsak a járdát, hanem a közlekedőket is veszélybe sodorják

 

Hogyan előzhető meg a közlekedési veszély?

  • Lassabban, finomabban: faleveles útszakaszon kerüld a hirtelen kormánymozdulatokat.
  • Növeld a követési távolságot: a csúszós levelek miatt a féktávolság akár kétszeresére nőhet.
  • Motorosként extra óvatosság: két keréken hamarabb bekövetkezik a tapadásvesztés.
  • Ellenőrizd a gumiabroncsokat, és csak jó mintázatú, szezonális gumival közlekedj.

Önkormányzatoknak:

  • Rendszeres lombgyűjtés és útmenti takarítás.
  • Lombfúvás helyett lombszívás: így elkerülhető, hogy a levelek az útra kerüljenek.
  • Figyelmeztető táblák, különösen lejtős, árnyékos útszakaszokon.

Bakonyi valóság – a természet szépsége mögött a veszély

A Bakony színes erdői minden ősszel turisták ezreit vonzzák, de az utak mentén vastagon álló levelek már több koccanást és megcsúszást okoztak a közelmúltban. A Balaton-felvidék településein, például Tótvázsonyban és Nagyvázsonyban, a helyi polgárőrség külön figyelmeztetést adott ki a lakosságnak a „falevél-csúszda” jelenségre. Az őszi romantika tehát könnyen balesetforrássá válhat – elég egy félig átnedvesedett kanyar, hogy az autó irányíthatatlanná váljon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu