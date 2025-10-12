Vigyázz, a lehullott nedves falevél úgy csúszik, mint a hó – fokozott balesetveszély Veszprém környékén!

Az úttestre hulló falevelek jelentősen rontják a gumiabroncs tapadását. Nedves állapotban a súrlódási együttható a havas úttal azonos szintre eshet vissza, ezt a Ford belgiumi tesztpályáján végzett mérések is igazolták – mutat rá a kreszvaltozas.hu. A tapadásvesztés különösen kanyarodáskor balesetveszélyes, fékezéskor és a lejtős szakaszokon okozhat bajt: a fékút akár háromszorosára is nőhet, a jármű pedig irányíthatatlanná válhat.

Nedves falevelek borítják az úttestet – az őszi látvány szép, de a tapadás akár 70%-kal is csökkenhet, ami fokozott balesetveszélyt jelent

Forrás: wallup.net

A jelenség Veszprém városi utcáin, különösen a Viadukt, a Jeruzsálem-hegy és a Dózsa György út környékén is megfigyelhető: a párás reggeleken az aszfalt alattomosan csúszós, és sok autós csak az utolsó pillanatban érzékeli, mennyire romlott a tapadás.

Balesetveszélyes útszakaszok veszprém térségében

Az Időkép adatai szerint 2025 októberének első hetében átlagon felüli csapadék hullott a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. A Nemesvámos–Veszprém közötti útszakaszon, valamint a Balatonfüred–Aszófő közti árnyékos kanyarokban a helyi sofőrök már most jelezték, hogy a falevélréteg „szappanszerű” csúszást okoz. A bakonyi szerpentineken és a Balaton-felvidéki ligetes úton ez a hatás fokozottan jelentkezik – a levelek alá szorult nedvesség filmréteget képez, amely szinte jégrétegként viselkedik.

A Magyar Közút Veszprém vármegyei igazgatósága közleményben kérte a lakosságot:

Ne fújják az útra a leveleket, mert ezzel nemcsak a járdát, hanem a közlekedőket is veszélybe sodorják

Hogyan előzhető meg a közlekedési veszély?

Lassabban, finomabban: faleveles útszakaszon kerüld a hirtelen kormánymozdulatokat.

Növeld a követési távolságot: a csúszós levelek miatt a féktávolság akár kétszeresére nőhet.

Motorosként extra óvatosság: két keréken hamarabb bekövetkezik a tapadásvesztés.

Ellenőrizd a gumiabroncsokat, és csak jó mintázatú, szezonális gumival közlekedj.

Önkormányzatoknak:

Rendszeres lombgyűjtés és útmenti takarítás.

Lombfúvás helyett lombszívás: így elkerülhető, hogy a levelek az útra kerüljenek.

Figyelmeztető táblák, különösen lejtős, árnyékos útszakaszokon.

Bakonyi valóság – a természet szépsége mögött a veszély

A Bakony színes erdői minden ősszel turisták ezreit vonzzák, de az utak mentén vastagon álló levelek már több koccanást és megcsúszást okoztak a közelmúltban. A Balaton-felvidék településein, például Tótvázsonyban és Nagyvázsonyban, a helyi polgárőrség külön figyelmeztetést adott ki a lakosságnak a „falevél-csúszda” jelenségre. Az őszi romantika tehát könnyen balesetforrássá válhat – elég egy félig átnedvesedett kanyar, hogy az autó irányíthatatlanná váljon.