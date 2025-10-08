16 perce
Balesetveszélyes futók az Almádi úton (galéria + videó)
Egy olvasónk jelezte szerkesztőségünk felé, hogy több alkalommal előfordult vele: a 7217-es úton majdnem elütötte az úton keresztül futókat.
Az elkerülő után, Veszprémből Balatonalmádi felé, a 7217-es úton gyakori jelenség, hogy futók futnak keresztül az úton, ahol nagy sebességgel közlekednek az autók. Egyik olvasónk a napokban más másodszor járt úgy, hogy sötétedés után autózott az úton, mikor oldalról egy sötét ruhás, kivilágítatlan futó vágot át az úttesten, ezzel balesetveszélyes helyzetet okozva.
Gondatlan futók okoznak balesetveszélyes szituációkat
Az említett szakasz napos időben is veszélyes lehet egy futó számára, ugyanis sok autó közlekedik ezen az úton nagy sebességgel. Meggondolatlanság sötétben, fekete ruhában és kivilágítás nélkül futni, ugyanis egy autós esetleg nem veszi észre az úton áthaladó futót. Egy ilyen szituációban a futó, a sofőr és a közlekedés más résztvevői is megsérülhetnek, vagy rosszabb esetben életüket veszthetik.
Balesetveszélyes futók az Almádi úton (galéria + videó)Fotók: Fülöp Ildikó/Napló
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk megkeresésére azt nyilatkozta, hozzájuk nem érkezett az említett futókról bejelentés. Viszont azt elmondták, hogy a futók gyalogos közlekedőknek számítanak, ezért lakott területen belül a járdán, vagy a gyalog- és kerékpárúton szükséges közlekedniük, a kerékpáros forgalom zavarása nélkül. Lakott területen kívül sem szabad zavarniuk a gépjármű-forgalmat, vagy balesetveszélyes szituációkat okozniuk. A futóruházatok többségéhez már jár láthatósági csík, amennyiben ilyennel nem rendelkezik, lehet vásárolni felcsatolható lámpákat, melyek a futót a mozgásban nem akadályozzák, de a biztonságát szolgálják. Ezenkívül azok a futók, akik zenét hallgatnak mozgás közben, fokozottan figyeljenek az útra lépéskor, hogy megbizonyosodjanak arról, biztosították-e a neki járó elsőbbséget, akár többször is nézzenek körül a rendőrség javaslata szerint. Ezzel a lendületükből veszíthetnek, de ezzel együtt egy esetleges balesetet elkerülhetnek.