Balesetveszélyes futók az Almádi úton (galéria + videó)

Az elkerülő után, Veszprémből Balatonalmádi felé, a 7217-es úton gyakori jelenség, hogy futók futnak keresztül az úton, ahol nagy sebességgel közlekednek az autók. Egyik olvasónk a napokban más másodszor járt úgy, hogy sötétedés után autózott az úton, mikor oldalról egy sötét ruhás, kivilágítatlan futó vágot át az úttesten, ezzel balesetveszélyes helyzetet okozva.

Ezen az útszakaszon vágnak át a futók, ami a balesetveszélyes helyzetek melegágya

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Gondatlan futók okoznak balesetveszélyes szituációkat

Az említett szakasz napos időben is veszélyes lehet egy futó számára, ugyanis sok autó közlekedik ezen az úton nagy sebességgel. Meggondolatlanság sötétben, fekete ruhában és kivilágítás nélkül futni, ugyanis egy autós esetleg nem veszi észre az úton áthaladó futót. Egy ilyen szituációban a futó, a sofőr és a közlekedés más résztvevői is megsérülhetnek, vagy rosszabb esetben életüket veszthetik.