2 órája

Békemenet 2025: Magyarország újra kiáll a béke és a szabadság mellett

A béke, a függetlenség és a nemzeti egység üzenetét viszik ma tízezrek Budapest utcáira. A Békemenet 2025-ben is a magyarok összetartozását és hitét szimbolizálja. Élőben tudósítunk a nap legfontosabb eseményeiről.

Veol.hu

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) idén is megrendezi a hagyományos Békemenetet október 23-án, a nemzeti ünnepen. A Békemenet 2025-ös programja a következő: a gyülekező 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, ahonnan 11 órakor indul el a menet a Kossuth tér felé. Itt 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Október 23-án Budapesten a Békemenet 2025. A CÖF–CÖKA felvonulása a Kossuth téren zárul, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.
Orbn Viktor a Békemenet 2025-ös felvonulásán végén, a Kssuth téren mond majd beszédet
Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Ripost

A Békemenet 2025-ben nagyobb téttel bír, mint valaha

A CÖF–CÖKA képviseletében ifj. Lomnici Zoltán szerint egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába,  szakadékba taszítva ezzel Európát. Hangsúlyozta: a Békemenet célja, hogy világosan üzenjen Brüsszelnek – Magyarország a béke és a szuverenitás oldalán áll. Mint mondta, ez az összefogás „olyan erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”.

A szóvivő szerint a mostani európai helyzet különösen feszült, a háborúpárti erők egyre nyíltabban sürgetnek katonai beavatkozást. A Békemenet azonban a békét választó Magyarország hangja, amely az 1956-os hősök szellemiségét is feleleveníti.

– Egy ilyen helyzetben a belső feszültséget szító, tiszás ellendemonstrációt tartó, brüsszelita politikusoknak minden jel szerint semmi sem drága, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz is azzal fenyegetőzött, hogy ha kell, magyarok fognak magyarra támadni a hatalmuk megszerzése érdekben – jegyezte meg a Tisza Párt háborús menete kapcsán ifj. Lomnici.

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében arra kérte a magyarokat: „Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!”

A rendezvényre az ország minden pontjáról, így Veszprém vármegyéből is várnak érdeklődőket. A nap eseményeit a Veol is nyomon követi. 

A Békemenet útvonala 2025-ben:

A Békemenet 2025-ös útvonala
Forrás: Magyar Nemzet

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán azt is megosztotta, kik vesznek már biztosan részt a Békemeneten.

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Orbán Viktor: A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.

A miniszterelnök már a Békemenet reggel kijelölte a határokat és a háborúpártiaknak üzent:

