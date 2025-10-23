2 órája
Békemenet 2025: Magyarország újra kiáll a béke és a szabadság mellett
A béke, a függetlenség és a nemzeti egység üzenetét viszik ma tízezrek Budapest utcáira. A Békemenet 2025-ben is a magyarok összetartozását és hitét szimbolizálja. Élőben tudósítunk a nap legfontosabb eseményeiről.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) idén is megrendezi a hagyományos Békemenetet október 23-án, a nemzeti ünnepen. A Békemenet 2025-ös programja a következő: a gyülekező 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, ahonnan 11 órakor indul el a menet a Kossuth tér felé. Itt 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.
A Békemenet 2025-ben nagyobb téttel bír, mint valaha
A CÖF–CÖKA képviseletében ifj. Lomnici Zoltán szerint egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába, szakadékba taszítva ezzel Európát. Hangsúlyozta: a Békemenet célja, hogy világosan üzenjen Brüsszelnek – Magyarország a béke és a szuverenitás oldalán áll. Mint mondta, ez az összefogás „olyan erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”.
A szóvivő szerint a mostani európai helyzet különösen feszült, a háborúpárti erők egyre nyíltabban sürgetnek katonai beavatkozást. A Békemenet azonban a békét választó Magyarország hangja, amely az 1956-os hősök szellemiségét is feleleveníti.
– Egy ilyen helyzetben a belső feszültséget szító, tiszás ellendemonstrációt tartó, brüsszelita politikusoknak minden jel szerint semmi sem drága, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz is azzal fenyegetőzött, hogy ha kell, magyarok fognak magyarra támadni a hatalmuk megszerzése érdekben – jegyezte meg a Tisza Párt háborús menete kapcsán ifj. Lomnici.
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében arra kérte a magyarokat: „Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!”
A rendezvényre az ország minden pontjáról, így Veszprém vármegyéből is várnak érdeklődőket. A nap eseményeit a Veol is nyomon követi.
A Békemenet útvonala 2025-ben:
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán azt is megosztotta, kik vesznek már biztosan részt a Békemeneten.
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Orbán Viktor: A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.
A miniszterelnök már a Békemenet reggel kijelölte a határokat és a háborúpártiaknak üzent: