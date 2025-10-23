1 órája
Veszprém megyeiek is a Békemeneten
Október 23-a alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök a fővárosban békemenetet szervezett, amelyre országszerte sokan készülnek, köztük Veszprém megye lakosai is.
A békemenet eseményen részt vesznek a megyei országgyűlési képviselők Ovádi Péter, Kontrát Károly, Navracsics Tibor és több vármegyei lakos is, jelezve ezzel a közös részvétel fontosságát a nemzeti ünnepen.
Fiatalok és idősek úton a békemenetre
Az elsők már úton vannak a buszokon, a további résztvevők pedig hamarosan csatlakoznak a menethez. A Békemenet különlegessége, hogy fiatalok és idősek egyaránt részt vesznek, mindannyian egy közös célért: a békéért és Magyarország jövőjéért. Ovádi Péter közösségi oldalán így buzdította a résztvevőket:
Fiatalok és idősek együtt, egy közös célért: a békéért és Magyarország jövőjéért. Találkozzunk a Békemeneten!
Navracsics Tibor is derűs pillanatokat közölt az indulásról:
Kontrát Károly pedig egy videóval buzdítja az érdeklődőket:
A helyi csoportokról több kép is született, ezeket galériánkban tekinthetik meg:
Veszprém megyeiek is a BékemenetenFotók: Navracsics Tibor, Ovádi Péter, Kontrát Károly
