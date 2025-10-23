Veszprém megyeiek is a Békemeneten 

A békemenet eseményen részt vesznek a megyei országgyűlési képviselők Ovádi Péter, Kontrát Károly, Navracsics Tibor és több vármegyei lakos is, jelezve ezzel a közös részvétel fontosságát a nemzeti ünnepen.

Veszprémből is útra keltek a békemenet résztvevői.

Forrás: Ovádi Péter / Facebook

Fiatalok és idősek úton a békemenetre

Az elsők már úton vannak a buszokon, a további résztvevők pedig hamarosan csatlakoznak a menethez. A Békemenet különlegessége, hogy fiatalok és idősek egyaránt részt vesznek, mindannyian egy közös célért: a békéért és Magyarország jövőjéért. Ovádi Péter közösségi oldalán így buzdította a résztvevőket:

Fiatalok és idősek együtt, egy közös célért: a békéért és Magyarország jövőjéért. Találkozzunk a Békemeneten!

Navracsics Tibor is derűs pillanatokat közölt az indulásról:

Kontrát Károly pedig egy videóval buzdítja az érdeklődőket:

A helyi csoportokról több kép is született, ezeket galériánkban tekinthetik meg: