Együtt Magyarországért

1 órája

Veszprém megyeiek is a Békemeneten 

Címkék#1956-os forradalom#Békemenet#Ovádi Péter#egység

Október 23-a alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök a fővárosban békemenetet szervezett, amelyre országszerte sokan készülnek, köztük Veszprém megye lakosai is.

Veol.hu

A békemenet eseményen részt vesznek a megyei országgyűlési képviselők Ovádi Péter, Kontrát Károly, Navracsics Tibor és több vármegyei lakos is, jelezve ezzel a közös részvétel fontosságát a nemzeti ünnepen.

Veszprémből is útra keltek a békemenet résztvevői.
Forrás: Ovádi Péter / Facebook

Fiatalok és idősek úton a békemenetre

Az elsők már úton vannak a buszokon, a további résztvevők pedig hamarosan csatlakoznak a menethez. A Békemenet különlegessége, hogy fiatalok és idősek egyaránt részt vesznek, mindannyian egy közös célért: a békéért és Magyarország jövőjéért. Ovádi Péter közösségi oldalán így buzdította a résztvevőket

Fiatalok és idősek együtt, egy közös célért: a békéért és Magyarország jövőjéért. 🇭🇺 Találkozzunk a Békemeneten! 💪

Navracsics Tibor is derűs pillanatokat közölt az indulásról:

Kontrát Károly pedig egy videóval buzdítja az érdeklődőket:

A helyi csoportokról több kép is született, ezeket galériánkban tekinthetik meg:

Veszprém megyeiek is a Békemeneten 

Fotók: Navracsics Tibor, Ovádi Péter, Kontrát Károly

Békemenet 2025: Magyarország újra kiáll a béke és a szabadság mellett

A béke, a függetlenség és a nemzeti egység üzenetét viszik ma tízezrek Budapest utcáira. A Békemenet 2025-ben is a magyarok összetartozását és hitét szimbolizálja. Élőben tudósítunk a nap legfontosabb eseményeiről.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
